5 pasos para maquillar tus labios y que aguanten horas sin correrse

Maquillar los labios y que dure horas sin correrse es posible siguiendo 5 pasos clave: preparar la piel, delinear correctamente, aplicar el labial en capas, sellar el color y fijarlo con productos adecuados. Esta técnica permite mantener el color intacto, evitar que se desborde y conseguir un acabado profesional.

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La duración del labial no depende solo del producto, sino también de la técnica. Según la maquilladora Pat McGrath, la preparación y el sellado son esenciales para que el color se mantenga impecable durante horas.

En la misma línea, expertos en maquillaje de la firma MAC Cosmetics destacan que trabajar en capas mejora la fijación y evita que el labial se desplace. Estos son los pasos que se deben seguir para lucir labios pintados durante todo el día.

¿Cómo maquillar los labios para que duren más tiempo?

Exfoliar e hidratar los labios: elimina pieles muertas y aporta suavidad, lo que permite que el labial se adhiera mejor y luzca más uniforme. Aplicar un primer o base ligera: ayuda a neutralizar el tono natural del labio y mejora la fijación del color durante más tiempo. Delinear los labios: define el contorno, evita que el producto se corra y crea una base que prolonga la duración del maquillaje. Aplicar el labial en capas: colocar una primera capa, retirar el exceso con un tissue y reaplicar permite fijar mejor el pigmento. Sellar el color: usar un poco de polvo translúcido o fijador ayuda a que el labial permanezca intacto por más horas.

¿Qué trucos recomiendan los expertos para que el labial dure más tiempo?

Además de la técnica, existen pequeños trucos que potencian el resultado:



Elegir fórmulas de larga duración : labiales matte o de acabado semi mate suelen fijarse mejor.

: labiales matte o de acabado semi mate suelen fijarse mejor. Evitar el exceso de producto : demasiado labial puede provocar que se desplace.

: demasiado labial puede provocar que se desplace. No frotar los labios constantemente : esto rompe la fijación del color.

: esto rompe la fijación del color. Usar delineador del mismo tono : refuerza la estructura del maquillaje.

: refuerza la estructura del maquillaje. Retocar solo cuando sea necesario: mantiene un acabado más limpio.

Según Harper’s Bazaar, la clave de un labial duradero está en combinar productos adecuados con técnicas precisas. En definitiva, con estos 5 pasos y algunos trucos de expertos, es posible lograr unos labios definidos, intensos y resistentes durante toda la jornada.