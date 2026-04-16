Familia Aguilar lanza CONTUNDENTE mensaje y DEFIENDE a Ángela tras la reciente polémica de su esposo: “No le corresponden”

Este 15 de abril la Familia Aguilar lanzó un comunicado oficial luego de la reciente polémica que generó el video “Un Vals” de Christian Nodal, en dicho mensaje se aclara que la intérprete del tema “Ahí Donde Me Ven” no está vinculada a las conversaciones de las que se le ha hecho partícipe pues la cantante de música regional mexicana se encuentra enfocada en su carrera.

¿Qué mensaje lanzó la familia Aguilar luego de la polémica de Christian Nodal?

El mensaje que la familia compartió de manera oficial a través de la cuenta “Prensa Aguilar” en redes sociales expresa que las afirmaciones, posturas, mensajes o participación dentro del tema en el que recientemente se le ha vinculado a Ángela Aguilar “carece de sustento”. Se asegura que la artista se encuentra enfocada en su trabajo y proyectos profesionales manteniéndose al margen de especulaciones. Por su parte, en este mensaje se asegura que esta no es la primera vez que se vincula a la cantante con temas que no le corresponden. Por su parte piden a los medios no difundir desinformación, lo cuál genera acoso.

Dagna Mata habla sobre el estado emocional de Ángela Aguilar

Recientemente en una entrevista que la modelo y creadora de contenido Dagna Mata ofreció a un medio de comunicación expresó que luego de la polémica del video “Un Vals” de Christian Nodal (mismo que ella protagoniza) Ángela Aguilar se encuentra afectada. En dicho videoclip musical diversos usuarios han comentado que la hija de Pepe Aguilar y Cazzu, ex pareja de Nodal, se parecen mucho físicamente a la modelo Dagna Mata. “Bueno, supuestamente a mi me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella está muy mal…yo me imagino que como todas las mujeres que hemos estado involucradas en esta situación…” fue parte de la declaración que la modelo dió. Sin embargo, luego de eso la Familia Aguilar ha lanzado un comunicado en donde expresa que la artista no está vinculada a los temas donde recientemente se le ha relacionado.

Dagna Mata confiesa la verdad sobre su participación en el video “Un Vals” de Christian Nodal

La modelo mexicana Dagna Mata ofreció una entrevista en donde dijo que ella había sido contratada como “extra”, no como la protagonista oficial del video e incluso dijo que el material audiovisual se grabó en febrero y hasta la fecha no ha recibido el pago económico por su trabajo por lo que podría emprender acciones legales contra el equipo de Christian Nodal.

"Para mí poco profesional son las personas que no te pagan, que no son transparentes y sobre todo que tienen la oportunidad de darte un trabajo y se aprovechan”, fue parte de lo que la modelo expresó, hecho que ha generado diversas opiniones en redes sociales.