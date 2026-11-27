Uno de los colores más característicos de las festividades decembrinas es el rojo. Sin embargo, la variedad es realmente inmensa, y por ello se recomienda acudir a rojizos cereza, borgoña y bastante alineados con los tonos otoñales. Pero, tú analiza estas uñas y los colores que además tienen detalles minimalistas de aspectos completamente asociados con la Navidad.

¿Cómo hacer uñas en tonos rojizos de Navidad?

Algunas personas indican que el color rojo vibrante de la Navidad no es del todo ideal para llevar a las uñas, asegurando que para obtener una imagen más sobria y sofisticada es necesario buscar variantes. Allí precisamente se vislumbran el cereza, borgoña y hasta vino… que son muy similares a los ofrecidos por la tendencia de otoño. Por eso, he aquí 3 propuestas ideales para la época.

Pino Espiral, Cascada de Nieve y Cascada de Oro

Esta propuesta piensa en uñas navideñas almendradas en un rojo cereza que transmita profundidad y alto acabado de brillo. Allí el detalle bastante deslumbrante, y sobrio al mismo tiempo, se logra con un glitter dorado y una cascada degradada. Los elementos navideños pueden ser copos de nieve, siluetas de los pinos y una estrella dorada con dorados y blancos.

Pino Espiral Dorado y Destellos Cereza

De nueva cuenta se parte de la base de uñas almendradas en cereza profundo. Sin embargo, la diferencia aparece en los detalles de un pino en espiral con brillo dorado, que puede ser perfectamente coronado con una estrella en la punta. Esto mientras otra uña puede tener una base nude translúcida con un destello estelar en el centro y una punta de manicura francesa donde se difuminan hojuelas y glitter en rojo cereza.

Lazos Dorados de Regalo y un Destello Cereza

Aquí las uñas almendradas llevarán un cereza oscuro con un acabado de espejo muy brillante. Una uña puede estar completamente cubierta por un glitter rojo, esto mientras otra tiene una base nude lechosa atravesada por una fina línea dorada. Y a esta línea dorada le darás vida completándola con un moño navideño digno de la época.