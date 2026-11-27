Tener una mascota implica grandes responsabilidades y siempre hay procurar su bienestar. Y una duda que muchos dueños tienen, es si es normal que los gatos duerman por horas durante el día o si hay un lapso que sea mejor para que estén totalmente saludables, considerando que ellos no tienen ciclos iguales a los de las personas, ya que sus requerimientos biológicos son completamente distintas.

Así que si alguna vez te has preguntado cuánto tiempo necesita dormir tu “michi”, debes saber que las rutinas de sueño de estos animales son de entre 12 a 16 horas, según explica WebVET. Sin embargo, no siempre lo hacen de forma continua, sino que van tomando siestas a lo largo del día. Por eso las ocasiones en las que pasan de estar jugando a quedarse profundamente dormidos en su lugar favorito de la casa.

gatos Es normal que los gatos se duerman a lo largo del día. FOTO: Canva

¿Por qué los gatos se duermen en el día?

El hecho de que un gatito se duerma en el día no siempre es señal de que existe algún problema de salud, sino que se trata de un comportamiento habitual que responde a su naturaleza. De acuerdo con un artículo de Doyalson Animal Hospital, aunque ahora son domésticos, estos felinos tienen instinto de caza y se les considera “crepusculares”, lo que significa que son más activos durante la noche o el amanecer, por lo que sus siestas les ayudan a conservar energía para poder estar alerta después.

gatos Los gatos tienen necesidades biológicas por las que deben dormir más. FOTO: Canva

En cuanto a las cuestiones relacionadas directamente con su bienestar, está el hecho de que los gatos cuentan con un metabolismo rápido, de modo que gastan su energia rápido y dormir favorece que puedan recargarse. Y esta sería la razón por la que poco tiempo después de que terminan su comida, van a recostarse, no porque sean “flojos” ni se sientan mal.

¿Es normal que los gatos grandes duerman mucho tiempo?

Si tienes un “michi” de edad avanzada, conocidos también como “geriátrico”, quizá también tengas la duda de si es bueno que los gatitos duerman más tiempo conforme se vuelven mayores. Tal como menciona información del Hospital Veterinario de Clemmons estos casos, el hábito de tomar siestas prolongadas en diferentes momentos del día no es nada que deba causar preocupación y es cuando suelen alcanzar periodos de entre 18 a 20 horas durmiendo (no necesariamente seguidas).

gatos Los gatos van durmiendo más conforme se hacen mayores. FOTO: Canva

Mientras que los indicios de que los gatos pueden tener algún problema de salud que altere sus ciclos de sueño, incluyen la somnolencia, que ya no muestren energía en ningún momento, que dejen de comer, que no tomen agua o que tomen en exceso, que muestren dolor al recostarse, vómitos, cambios en la respiración o variaciones en el peso, entre otras. Las recomendaciones de la Clínica Felina de Guelph señalan que ante cualquier síntoma extraño, hay que llevarlos al veterinario de inmediato y explicarle a los especialistas todas las anomalías para un diagnóstico certero.