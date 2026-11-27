La estética Navidad hygge ha convertido a las fibras naturales en las favoritas de la temporada. Sustituir las esferas industriales por piezas hechas a mano en crochet y macramé aporta relieve, suavidad visual y un toque atemporal que no pasa de moda.

Al trabajar con una paleta en tonos tierra, como algodón crudo, arena canela, terracora y marrón chocolate, los adornos se integran de forma orgánica con el verde del follaje y la madera de los muebles.

5 ideas de adornos tejidos a crochet o macramé en tonos tierra para tu árbol de Navidad

Plumas de macramé recortadas en forma de pinito

Corta una cuerda guía de algodón crudo de 30 cm e inserta una cuenta de madera en la parte superior para formar el colgante.

Anuda tiras cortas de cordón peinado en tono terracota o beige mediante nudo alondra, cepilla las hebras con un peine de dientes finos para abrir la fibra y recorta los bordes en diagonal formando un triángulo.

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Mini botas navideñas tejidas a crochet

Teje en espiral con hilaza de algodón color café claro desde la punta hacia la caña usando puntos bajos, y remata el borde superior con una vuelta de punto cangrejo o punto puff en tono crema para simular el borrego invernal.

Campanas tejidas con gancho y cuentas de madera

Teje una estructura acampanada en hilo color arena o camel aumentando puntos en las últimas dos vueltlas para darle vuelo.

Pasa un cordón por el centro superior, anuda una cuenta de madera por dento a modo de badajo y deja un lazo arriba para colgarla.

Bastones de caramelo en macramé sobre aro o alambre

Toma un tramo de alambre galvanizado maleable de unos 10 cm, dóblalo en forma de bastón y cúbrelo por completo realizando nudos planos alternando cordón color crudo y marrón tostado.

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Coronas miniatura tejidas sobre aros reciclados

Reutiliza argollas de madera o el aro superior recortado de un vaso de plástico limpio. Cubre todo el contorno tejiendo medios puntos de crochet con hilo color ocre o musco apagado, y decora la base con un pequeño moño de yute o lino natural.