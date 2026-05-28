La ducha tradicional en los hogares mexicanos consiste en azulejos como revestimientos en las paredes y con una cortina o mampara para evitar que el agua escurra por todo el baño. Pero hoy en día hay una nueva tendencia, como lo son los diseños tipo industrial urbano, que también se puede replicar en estas 6 opciones para reemplazar las repisas.

Para entrar en contexto, el diseño tipo industrial urbano tiene ciertas cualidades que se deben respetar y adoptar si lo que buscas es un baño con este estilo. Lo primordial es la paleta de colores, la cual tiene que ser de tonos neutros, así como muebles hechos con hierro, acero o madera reciclada. Conoce las 4 ideas para reemplazar las mamparas y cortinas por opciones que se verán elegantes.

Las opciones de ducha tipo industrial urbano

1. Elementos en negro: La base del panel de vidrio de la ducha tiene que ser en negro, al igual que los toalleros y las llaves, pues así lo dicta el estilo que actualmente predomina en el diseño de interiores.

4 alternativas para sustituir la ducha tradicional por diseños tipo industrial urbano|Pinterest

2. Colores neutros: El principal requisito para que tu ducha luzca al estilo tipo industrial urbano es que los colores sean neutros. Por ello, podrás decorar las paredes y techos con gris, negro, blanco e incluso marrón.

4 alternativas para sustituir la ducha tradicional por diseños tipo industrial urbano|Pinterest

3. Ducha abierta: Otra de las características es que la ducha no esté dividida. Es decir, las mamparas tradicionales quedan descartadas. Una de las alternativas son los paneles de vidrio o muros construidos hasta la mitad, solo para que el agua no se esparza por todo el espacio.

4 alternativas para sustituir la ducha tradicional por diseños tipo industrial urbano|Pinterest

4. Lámparas acordes: Los diseños de lámparas que le van bien al industrial urbano son negras o de diferentes colores. Pueden ser con brazos articulados y cuerda, así como grandes bombillas con caída desde el techo. Asimismo, focos que estén encerrados en una especie de jaula de tonos similares al cobre o al latón.