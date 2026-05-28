Las repisas son una buena opción para instalarse en la pared cuando no se tiene mucho espacio en el baño, pues son los objetos ideales para reemplazar los muebles o canastas que se utilizan para almacenar productos o artículos de uso personal. La mayoría son de madera, pero hay 6 opciones más industriales, como lo son estas 5 ideas del escurridor de platos.

El diseño de interiores tipo industrial ha tomado gran fuerza, por lo que algunas personas buscan replicarlo en sus hogares, tal como lo fue a mediados del siglo XX en Nueva York. Para llevar este estilo a tu baño, deberás reemplazar las repisas tradicionales por materiales como hierro y acero. Esta es la zona de la casa para colocar la bugambilia y lograr una explosión de flores.

Las opciones de repisas industriales

1. Tubería con tablas: La estructura de esta repisa está hecha de tubos galvanizados, mientras que la superficie donde se colocarán los objetos es de madera, la cual puede ser reciclada.

6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más industriales|Pinterest

2. Tipo locker: Esta opción para reemplazar a las repisas tradicionales le dará un estilo vintage-industrial a tu baño.

6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más industriales|Pinterest

3. Canastas de acero: Se asimilan a las canastas de fibras naturales, aunque estas van colgadas en el espacio. Son ideales para guardar papel higiénico, artículos de uso personal o toallas.

6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más industriales|Pinterest

4. Nichos de concreto: En algunos baños hay huecos en la pared con el objetivo de poner artículos de uso personal. Por lo general, se encuentran en el área de ducha, donde podrás guardar shampoo, jabón y demás productos.

6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más industriales|Pinterest

5. Cajas de madera: Puedes reciclar las cajas de madera que se utilizan en las fruterías, para colocarlas pegadas a la pared en el baño y así darle un acabado rústico-industrial.

6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más industriales|Pinterest

6. Estante de acero: Esta pieza de acero sustituye a las repisas flotantes. Se puede poner por encima de la taza del baño o en una esquina. Tiene varios pisos, por lo que podrás colocar diferentes productos.