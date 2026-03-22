4 árboles que crecen rápido para que tu jardín se vea precioso en menos tiempo

Para tener un jardín frondoso con árboles grandes y flores coloridas, no siempre hay que dedicarle años al mantenimiento. En muchas ocasiones, la clave está simplemente en elegir las especies adecuadas para sembrar y ver cómo se ponen preciosas en poco tiempo, incluso sin tener conocimientos previos en jardinería.

¿Qué árboles crecen rápido en los jardines?

Si cuentas con un espacio de jardín al aire libre donde se pueda plantar y las condiciones del ambiente sean óptimas, lo mejor que puedes hacer es comenzar con aquellos arbustos que crecen relativamente rápido. Esto hará que la zona vaya poblándose de a poco y, con el paso del tiempo, podría quedar lista para que cultives lo que se te ocurra.



Fresno . Este tipo de árboles puede crecer hasta 35 metros y desde que son pequeños muestran una maduración acelerada. En promedio, los fresnos llegan a crecer casi 90 centímetros por año , tal como menciona la información de Arbor Masters .



. Este tipo de árboles puede crecer hasta 35 metros y desde que son pequeños muestran una maduración acelerada. En promedio, , tal como menciona la información de . Sauce . Otra de las especies que son conocidas por su crecimiento tan veloz, son los sauces, que pueden alcanzar su tamaño maduro en tan solo un par de años , según un artículo de Woodland Trust.

Para que los árboles crezcan en poco tiempo, tienen que estar bien cuidados|Freepik

. Otra de las especies que son conocidas por su crecimiento tan veloz, son , según un artículo de Jacaranda . Cada que llega la primavera, la Ciudad de México se tiñe de color morado por las hojas de jacarandas que van cayendo en la temporada. Y además de que su apariencia es lindísima, es un árbol que tiene capacidad de crecer en lapsos cortos de tiempo y de acuerdo con Epic Gardening , si están bien cuidados, los árboles de jacarandas en su primer año pueden alcanzar hasta los 3 metros de altura .



. Cada que llega la primavera, la Ciudad de México se tiñe de color morado por las hojas de jacarandas que van cayendo en la temporada. Y además de que su apariencia es lindísima, es un árbol que tiene capacidad de crecer en lapsos cortos de tiempo y de acuerdo con , . Árbol de vida. Los pequeños arbustos que hay en parques y jardines se conocen también como "árbol de vida" y forman parte de las especies consideradas como de rápido crecimiento. Datos del sitio especializado Stihl, pueden alcanzar hasta 30 centímetros por año y su frondosidad se expande al mismo ritmo.

¿Cuál es la mejor época para plantar árboles?

Otro aspecto que no debe pasar desapercibido, es que la naturaleza tiene lapsos idóneos para que las plantas, arbustos y flores crezcan radiantes. En el caso de los árboles, se recomienda sembrarlos justo en la primavera o cuando vaya a llegar el otoño, pues tal como indican datos de Click A Tree , es en estos momentos cuando el suelo está en condiciones óptimas por el clima.

La temporada de primavera es una de las mejores para plantar árboles|Freepik

Además, es una forma de prevenir que las lluvias torrenciales que suele haber en verano lastimen las hojas o que el frío intenso de invierno dañe a las raíces.