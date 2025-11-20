Estos son los 5 tipos de plantas que puedes poner al interior de tu casa: las más fáciles de cuidar

Para tener plantas en casa no es necesario ser experto en jardinería, sino que basta con saber cuáles son los tipos más adecuados para cada espacio y darles las atenciones necesarias que las hagan lucir radiantes. Tratándose de primerizos, lo ideal es elegir las especies que son de fácil mantenimiento y aptas para estar en lugares cerrados, conocidas como "de interior".

1. Lengua de suegra

La Sansevieria, también llamada "planta serpiente", es perfecta para embellecer las habitaciones gracias a su linda apariencia, pero también por lo sencillo que es cuidarla, explica un artículo de Garden Health. Basta con que les dé un poco de luz natural, que se riegue dos veces al mes (dependiendo del tipo de clima) y que tenga una maceta que le permita expandirse.

Canva La lengua de suegra hace lucir elegante a cualquier espacio

2. Planta araña

Si lo que buscas son plantas que le den vida a tu hogar, pero sin alterar la decoración, la planta araña o "mala madre" es una excelente alternativa. Su atractivo principal radica en las hojas largas que cuelgan de todo su cuerpo y tono verde intenso. Únicamente requieren tener acceso a una corriente de aire y luz natural, así que usualmente las ventanas son el mejor lugar para ellas.

Canva La “planta araña” es de fácil mantenimiento

3. Aloe vera

Entre los tipos de plantas con propiedades medicinales que existen, también hay un par que son ideales para estar en el interior, como lo es el aloe vera. De acuerdo con el sitio especializado Joyus Garden, las que pertenecen a la familia de suculentas pueden sobrevivir perfecto estando en casa y para lograrlo solo requieren riego una vez al mes.

Canva El aloe vera es una de las plantas medicinales que se usa mucho como decoración

4. Lirio de la paz

Lo mejor de las plantas de interior es que existen una gran variedad de especies y esto facilita elegir. Y si lo que quieres es que mejore la apariencia de tu casa, los lirios de la paz podrían ser los indicados. Contrario a lo que podría pensarse, son relativamente fáciles de cuidar y a diferencia de otras flores puede permanecer impecable por meses sin importar el clima.

Canva Los lirios de la paz son el complemento perfecto para cualquier decoración

5. Potos

Siguiendo con las especies que se acoplan perfecto a las decoraciones elegantes y le inyectan vida a cualquier habitación con sus colores, están las plantas de potos. Un artículo de The Spruce explica que al ser proveniente de las selvas tropicales, su naturaleza es resistente a casi cualquier tipo de clima, así que basta con regarla una vez por mes y ponerla donde le dé la luz del sol.

Canva Las plantas de potos son de fácil mantenimiento y se ven muy lindas

Así que si estás pensando iniciar en el mundo de las plantas y quieres empezar por las de interior, considera estas especies que se ven bien y son fáciles de cuidar (además de que sobreviven en espacios cerrados).