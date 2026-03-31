4 claves para elegir la grifería perfecta y lograr un baño aesthetic y funcional

Si estás renovando tu baño y estás buscando transformarlo en un lugar único y con mucha personalidad dentro de tu hogar, es muy importante tomar en cuenta: Lo aesthetic no debe terminar con la funcionalidad. Es por eso que uno de los pasos más importantes a la hora de reemplazar las piezas que tenemos en nuestro baño es tomar en cuenta desde el diseño hasta la instalación.

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Para que lo consigas sin gastar miles de pesos, traemos para ti las 4 características esenciales que debes considerar para lograr un espacio moderno, práctico y visualmente atractivo.

4 claves para transformar tu baño en un espacio aesthetic y funcional

1. Diseño que combine con tu estilo: Recuerda que el diseño es lo primero que salta a la vista. Si quieres lograr un baño aesthetic, apuesta por líneas limpias y minimalistas. Los grifos con acabado negro mate, dorado cepillado o acero inoxidable son tendencia.

7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Tipo de instalación: Aunque quisiéramos, el diseño no lo es todo. Es importante señalar que no todos los lavabos funcionan con cualquier grifo. El diseño que elijas debe ser el más fácil de instalar y mantener.

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3. Materiales y durabilidad: Es importante que tomes en cuenta el tipo de material que tiene ese diseño que tanto te gusta para remodelar tu baño. El latón o acero inoxidable resisten la humedad y el uso constante, y no te olvides de que debe tener acabados anticorrosión para evitar desgaste con el tiempo.

4. Ahorro de agua y tecnología: Hoy en día también es muy importante considerar que los elementos nuevos que instalemos en casa deben ser amigables con el medioambiente. Dicho de otra forma, nos deben ayudar a ahorrar tanto el agua como nuestro dinero. En la actualidad, muchos grifos incluyen sensores automáticos, ideales para un toque futurista y más higiene.