4 colores de pintura que harán que tu casa se vea fresca y amplia para esta primavera 2026

Cada vez es más complicado tener una casa o un departamento amplio, a donde le pueda entrar luz y aire, pero no te preocupes, muchas veces la pintura es la aliada perfecta para hacer tus espacios frescos y cómodos, sin olvidarnos de hacerlos ver más amplios de lo que realmente son, es por eso que si quieres iniciar la primavera 2026 con el pie derecho estos son los colores con los que puedes pintar el interior de tu casa.

1. Blanco Puro o Blanco Roto

El blanco puro o el blanco roto son dos tonos de un mismo color que ayudarán a que tu espacio tenga cierta sensación de frescura y amplitud que no cualquier color de pintura igualará. Estos reflejan más la luz dentro de una habitación, y eliminan límites visuales cuando utilizas el mismo color sobre paredes y el techo.

|Cortesía Pinterest

2. Lavanda

El color lavanda funciona pero de una forma distinta a las tonalidades de blanco, sí sigue reflejando luz que entra en la habitación pero no demasiada. Esta opción pertenece a la gama de los llamados colores fríos, efecto que hace que las paredes puedan sentirse más "lejanas" visualmente, dando sensación de espacio, además es un color que añade suavidad, haciendo que la habitación se perciba relajada y menos saturada.

3. Verde salvia

El verde salvia es un color que tiene poca saturación, lo cual lo hace perfecto para que una habitación se sienta iluminada y espaciosa, a diferencia de otros tonos de color verde. Al ser de base fría, casi siempre blanco o gris, logra que los espacios se sientan frescos, y es muy buena combinación con colores como el blanco roto.

|Cortesía Pinterest

4. Arena

El color arena, también conocido como beige claro, refleja muy bien la luz. Mantiene las habitaciones bastante luminosas y ayuda a que el espacio se perciba como un lugar abierto. Sin embargo también genera cierta calidez, pero sin hacer que el cuarto esté saturado ya que a nivel visual este color no pesa, al contrario.