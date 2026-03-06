5 ideas para decorar tu casa al estilo Japandi: minimalista, cálido y lleno de confort

El estilo Japandi se caracteriza por ser uno lleno de limpieza, simple a la vista pero lleno de confort y colores cálidos, haciendo una diferencia bastante clara entre el minimalismo lleno de blancos que puede llegar a parecer que tu sala de estar en realidad es un quirófano. Conoce las cinco ideas clave para que este estilo predomine en los interiores de tu casa o departamento.

1. Evita acumular decoración

El estilo Japandi no se opone a la decoración, pero es mejor que decidas con atención qué es lo que vas a utilizar, busca piezas con algún significado importante y que esté en colores neutros como el beige, gris claro, verde oliva o tonos madera.

|Crédito: Unsplash

2. Elige una paleta de colores naturales y neutros

La paleta de colores es una parte sumamente importante, y si el estilo Japandi te llama la atención la clave de este interiorismo es no utilizar colores vibrantes, e inclinarse más a la sobriedad de tonos como:



Arena

Beige

Gris claro

Verde oliva

Negro con contrastes pequeños

Café

Blanco roto

|Crédito: Unsplash

3. No uses muebles grandes

La calidad y durabilidad debe priorizarse sobre la cantidad, el Japandi no incluye muebles grandes, es por eso que lo mejor es utilizar muebles bajitos de madera clara, líneas limpias, formas simples y evitando lo más posible la ornamentación, y preferiblemente bajitos. La multifuncionalidad es prioridad, así que si tienes muebles que sirvan para más de una cosa, mejor.

|Crédito: Pexels

4. Solo uno o dos cuadros en tus paredes

En el estilo Japandi menos, es más. Por lo que se recomienda que no satures tus paredes con demasiada decoración, recomiendan que las piezas que utilices en ellas sean simples y que sigan la paleta de colores adecuado.

|Crédito: Pexels

5. Integra naturaleza

Las plantas te ayudarán a reforzar el estilo natural que el Japandi explora, lo ideal es que se vean naturales y sin demasiada intervención, algunas plantas ideales pueden ser:



Bonsái

Monstera

Ramas secas en jarrones de cerámica

Ficus