4 diseños de delineador efecto smoky que te harán ver hermosa y sofisticada

Dale volumen a tu mirada con estas ideas increíbles que te encantarán; te decimos todo lo que necesitas

Usar delineador efecto smoky le dará más estilo a tus ojos. |(ESPECIAL/Pinterest/CANVA)
Estilo de vida

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El delineador de pestañas estilo smoky es uno de los más versátiles en el maquillaje, y afortunadamente favorece a prácticamente todo tipo de piel. Por eso, si quieres darle más volumen a tus ojos y quieres experimentar una nueva etapa de belleza, checa estos 4 diseños que te harán ver hermosa y sofisticada.

En español, este efecto de maquillaje se llama “ojos ahumados” y  es muy utilizado por maquillistas para resaltar y enmarcar la mirada, según explica el portal Amodil. Para hacerlo, se usa corrector, sombras, difuminador y una capa final de sombra negra; incluso puedes agregar una máscara.

Es diferente al delineador efecto cat eye, que hemos compartido anteriormente contigo. Mira a continuación cuáles diseños puedes hacer e ir a la segura.

Uno por uno, los diseños de delineador smoky que son hermosos

1. Smoky clásico difuminado:

Se traza una línea negra o café oscuro al ras de las pestañas y se difumina suavemente hacia arriba con una brocha pequeña, creando un efecto ahumado sin bordes marcados. Funciona mejor en ojos almendrados y grandes, ya que resalta su forma natural sin endurecer la mirada.

El efecto smoky en delineador clásico.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Smoky con ala suave (smoky wing):

Se realiza un pequeño delineado tipo cat eye y luego se difumina tanto la línea superior como la colita para que no quede definida, sino vaporosa. Favorece especialmente a ojos caídos o pequeños porque levanta visualmente la mirada.

Así se ve el smoky con ala suave.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Smoky inferior intenso:

El protagonismo va en la línea inferior: se aplica lápiz oscuro en la línea de agua y debajo de las pestañas, difuminándolo hacia abajo para un efecto dramático. Ideal para ojos grandes, ya que aporta profundidad sin cerrarlos demasiado.

Haz esta idea de delineado smoky intenso inferior.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Smoky marrón degradado:

En lugar de negro, se usan tonos chocolate y bronce. Se aplica delineador marrón y se difumina con sombra cálida para un acabado más suave y sofisticado. Perfecto para ojos claros o medianos, porque resalta el color sin verse pesado.

Un smoky delineado degradado en marrón.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Cuál color queda mejor en tus ojos con el efecto smoky?

Si quieres aumentar la intensidad del efecto smoky y que quede radiante a su máxima expresión, Vogue recomienda usar colores que se adapten bien con tu piel; es decir, que se parezcan, como el marrón, el azul para piel blanca, la avellana, y los tonos grises son los que más resaltan.

