4 diseños de uñas con esmalte rojo que ya no usas: dale un segundo uso con estas ideas
Rescata ese barniz que se quedó arrumbado entre tus cosas y dale vida a lindos diseños de uñas rojas, uno de los estilos más favorecedores para cualquier piel.
Existen diseños de uñas que nunca pasan de moda y que sin importar el paso del tiempo, son una excelente opción para embellecer las manos mientras complementan los atuendos. Es el caso del manicure rojo, un color que es versátil y que puede llevarse en diferentes estilos sin verse aburrido.
Además, al tratarse de un clásico y ser tan fácil de trabajar, se puede aplicar en casa usando solo esmaltes de supermercado. Así que si tienes algún frasco que hayas dejado olvidado y quieras rescatar, puedes hacerlo sin ser una experta y con muy poco esfuerzo obtener resultados hermosos y favorecedores.
Uñas rojas para primavera 2026: los diseños más fáciles para hacer en casa
- Manicure romántico minimalista. Contrario a lo que muchas piensan, los diseños de uñas románticos no son solo para usarse en febrero, sino que combinan perfectamente para cualquier época del año. Y si no quieres que los modelos se vean muy saturados, recurre al estilo minimalista que es tan elegante y que está entre las tendencias de "nail art" más fuertes del 2026.
- Diseños de uñas tipo "tomates". Si buscas algo original y que casi nadie lleve, entonces te conviene probar con el manicure que se inspira en la comida y queda lindísimo. Una idea que se puede hacer en casa usando un barniz rojo casi seco, son los que recrean los jitomates y solo llevan una pequeña estrella verde para simular el tallo.
- Con estilo geométrico y líneas. Para verte sofisticada en todo momento y no quitarle protagonismo al resto de tus looks, están los diseños de uñas geométricos en color rojo. Como su nombre lo dice, estos modelos consisten en formas simétricas, como rayas y líneas encontradas en tonos contrastantes para aportar profundidad sin demasiado esfuerzo.
- Diseños de uñas francesas originales con estrellas rojas. Ya que estás confiando en la magia de los clásicos de manicure elegantes, dale una oportunidad a la punta francesa con rojo, pero agregándole detalles que lo eleven. Entre las infinitas variedades del french que le quedan a todas, están las que cambian el blanco por el metalizado y que tienen estrellas brillantes como el punto de atención principal.