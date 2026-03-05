3 colores de uñas que quedan mejor en las manos morenas en marzo de 2026: para la primavera

Las tendencias en diseños de uñas para la primavera 2026 se caracterizan por estar repletos de tonalidades llamativas, pero delicadas que embellecen las manos al instante. En el caso de las pieles morenas, encontrar el manicure perfecto se vuelve mucho más sencillo al apostar por un solo color que combine con los paisajes de la temporada y sea favorecedor.

Así que si buscas un estilo que sea elegante, moderno y complemente la imagen sutilmente, lo mejor es confiar en modelos clásicos y muy favorecedores. Por lo que estas inspiraciones podrían convertirse en las favoritas durante tu próxima visita al salón de belleza.

1. Lavanda suave para looks elegantes y luminosos

Una de las primeras señales de que la primavera está por comenzar, es cuando los jardines se tiñen de lila gracias a los árboles de jacaranda. Y qué mejor que llevar el tono lavanda en la manicura, pues se ve hermoso y en manos morenas crea un contraste sutil que le da luminosidad sin exagerar.

El color lavanda se ve precioso en manos morenas y será tendencia en primavera 2026|Pinterest

2. Butter yellow, el equilibrio perfecto entre delicadeza y brillo

Muchas personas evitan usar amarillo en los diseños de uñas porque creen que hace que la piel se vea opaca, pero cuando se elige la versión adecuada los resultados son espectaculares. Esto es lo que pasa con el "butter yellow", que como su nombre lo dice, evoca al tono tan suave de la mantequilla y en una piel morena luce radiante y muy sofisticado.

El color amarillo claro se ve precioso en manos morenas y será tendencia en primavera 2026|Pinterest

3. Rosa pastel, el color de uñas que no falla para primavera 2026

Si quieres algo menos atrevido, pero que se siga viendo precioso, los diseños de uñas en color rosa son perfectos para la primavera 2026. Y una alternativa infalible en manos morenas, es en la versión pastel porque su suavidad hace que los modelos queden delicados y son muy versátiles, por lo quedan para llevarse en todo tipo de ocasiones.

El color rosa pastel se ve precioso en manos morenas y será tendencia en primavera 2026|Pinterest

Todos estos tipos de manicure tienen la ventaja de que pueden adaptarse a estructuras largas o cortas; cuadradas, de stiletto o hasta en las puntas almendradas que le favorecen a todas y le dan un toque de elegancia único a los looks. En las técnicas también es posible experimentar con los trends de belleza que están arrasando en la temporada, como el efecto brillante y el "cat eye".