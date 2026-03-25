8 diseños de uñas francesas modernas: son fuera de lo tradicional y se ven preciosas

Las tendencias en diseños de uñas para 2026 no necesariamente tienen que componerse de nuevos estilos, sino que pueden ser de versiones reinterpretadas que transforman clásicos en hermosos modelos. Es el caso de la punta francesa tradicional, que si bien suele usarse con nude y blanco, ahora también está disponible en siluetas creativas que siguen luciendo igual de elegantes.

Uñas que no se ven anticuadas: los diseños tipo francés que son modernos y combinan con todo

De efecto derretido . Este estilo se olvida por completo de las líneas rígidas que suelen trazarse en color blanco con esta técnica. En su lugar, da paso a un acabado fluido que pareciera estarse derritiendo y puede hacerse en cualquier color.



. Este estilo se olvida por completo de las líneas rígidas que suelen trazarse en color blanco con esta técnica. En su lugar, da paso a un acabado fluido que pareciera estarse derritiendo y puede hacerse en cualquier color. Manicure francés primaveral. Si lo que quieres es un modelo que combine con la temporada, los diseños de uñas con flores son una opción imperdible para la primavera 2026

8 diseños de uñas francesas que no se ven anticuadas y le quedan a todas|Pinterest

Punta almendrada con estilo francés diagonal . Para un look moderno, pero que no pierda la elegancia, puedes probar la estructura almendrada que estiliza las manos



. Para un look moderno, pero que no pierda la elegancia, puedes probar Diseños de uñas con animal print discreto. Por increíble que suene, el animal print en los diseños de uñas sí puede verse elegante, sobre todo cuando se hace con acabados discretos. En la punta pon algunas manchitas de leopardo para un resultado espectacular.

8 diseños de uñas francesas que no se ven anticuadas y le quedan a todas|Pinterest

Cuadradas cortas con punta francesa mini . En caso de que prefieras una de las versiones de la punta francesa que se vea sofisticada y puedas usar en el trabajo



. En caso de que prefieras una de French invertido. Para conservar la esencia del manicure francés que le favorece a todas, solo que con un toque muy innovador, está el french invertido. Como su nombre lo dice, en vez de ir en la zona superior, va justo arriba de la cutícula.

8 diseños de uñas francesas que no se ven anticuadas y le quedan a todas|Pinterest

Tipo "media luna" . Otra alternativa de manicure que estiliza las manos y se ve preciosos en cualquier ocasión



. Otra alternativa de Diseños de uñas francesas con color rojo y baño de brillo. Si hay un tono en los diseños de uñas que no pasan de moda y siempre lucen espectaculares, es el rojo. Además, al ser tan versátil, puede usarse para reemplazar el blanco de la punta francesa tradicional y un baño de brillo como el último paso para un acabado reluciente.