8 diseños de uñas francesas modernas: son fuera de lo tradicional y se ven preciosas
Aunque se trata de un estilo clásico, los diseños de uñas con punta francesa no tienen que ser aburridos y se pueden transformar en hermosas versiones para 2026.
Las tendencias en diseños de uñas para 2026 no necesariamente tienen que componerse de nuevos estilos, sino que pueden ser de versiones reinterpretadas que transforman clásicos en hermosos modelos. Es el caso de la punta francesa tradicional, que si bien suele usarse con nude y blanco, ahora también está disponible en siluetas creativas que siguen luciendo igual de elegantes.
Uñas que no se ven anticuadas: los diseños tipo francés que son modernos y combinan con todo
- De efecto derretido. Este estilo se olvida por completo de las líneas rígidas que suelen trazarse en color blanco con esta técnica. En su lugar, da paso a un acabado fluido que pareciera estarse derritiendo y puede hacerse en cualquier color.
- Manicure francés primaveral. Si lo que quieres es un modelo que combine con la temporada, los diseños de uñas con flores son una opción imperdible para la primavera 2026. Puedes adaptar el french por un color claro y agregar un par de pétalos.
- Punta almendrada con estilo francés diagonal. Para un look moderno, pero que no pierda la elegancia, puedes probar la estructura almendrada que estiliza las manos y cubrir de nude. Para la zona superior, haz trazos diagonales en colores intensos que alarguen visualmente los dedos.
- Diseños de uñas con animal print discreto. Por increíble que suene, el animal print en los diseños de uñas sí puede verse elegante, sobre todo cuando se hace con acabados discretos. En la punta pon algunas manchitas de leopardo para un resultado espectacular.
- Cuadradas cortas con punta francesa mini. En caso de que prefieras una de las versiones de la punta francesa que se vea sofisticada y puedas usar en el trabajo, prueba con un modelo corto y pulido. El color blanco irá discretamente trazado con aires geométricos.
- French invertido. Para conservar la esencia del manicure francés que le favorece a todas, solo que con un toque muy innovador, está el french invertido. Como su nombre lo dice, en vez de ir en la zona superior, va justo arriba de la cutícula.
- Tipo "media luna". Otra alternativa de manicure que estiliza las manos y se ve preciosos en cualquier ocasión, son los que siguen la forma de "media luna". Aquí el color intenso es el predominante y va en la parte superior; mientras que en la zona baja queda un nude.
- Diseños de uñas francesas con color rojo y baño de brillo. Si hay un tono en los diseños de uñas que no pasan de moda y siempre lucen espectaculares, es el rojo. Además, al ser tan versátil, puede usarse para reemplazar el blanco de la punta francesa tradicional y un baño de brillo como el último paso para un acabado reluciente.