En esta temporada de Halloween, dos de los personajes más buscados para disfraces o algunos detalles de decoración, son los famosos Jack Skellington y Sally, quienes forman parte de la producción de ‘El extraño mundo de Jack’, quienes en este mes son una fuente de inspiración para muchos.

Entre las cosas que más se hacen en la temporada de Halloween, son el maquillaje y el diseño especial de uñas, ya que su estética en colores blanco, negro, azul y morado, son ideales para juntarse con elementos que hace referencia a las fechas.

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4 diseños de uñas de Jack y Sally para Halloween

En caso de que quieran un diseño de uñas con temática, estas cuatro ideas de diseño de uñas pueden ser muy divertidas y toda una sensación en las reuniones.

El clásico contraste simétrico

La idea es equilibrar la elegancia entre Jack y los tonos de Sally, pero todo sin romper la tradición en los tonos. Se puede poner en las uñas principales los rostros de los personajes, los cuales se complementan con rayas en blanco y negro, los cuales hacen alusión al traje de Jack y los bloques el vestido de Sally.

Finalmente, se puede dar un acabado mate también con detalles a mano alzada para que puedan lucir mucho más.

Estilo de retazos, el cual tiene una inspiración en Sally

En este diseño, el color rosa es el protagonista y se centra en Sally, aunque tiene un lugar especial para Jack. Las uñas se dividen en secciones de colores, amarillo, azul, rosa y morado, se complementan con líneas y puntos.

El personaje de Jack, se pone de forma sutil en dos uñas sobre un fondo limpio, efecto que lo hace lucir más dentro del diseño.

Minimalista en blanco y negro, donde Jack es el protagonista

El estilo de este diseño es sobrio y limpio, todo es en base blanca o negra, donde se luce la sonrisa del Jack, mientras que las otras uñas tiene algunas líneas verticales o curvas, haciendo referencia a la película. Se puede sumar un toque de brillo, esto para que sea más duradero.

Efecto galaxia y brillos góticos

Este es uno de los diseños más impactantes, ya que cuenta con profundidad y un poco de misterio. Se usan tonos en acabado magnético, conocidos como ‘ojo de gato’, en colores morados, azules, los cuales ayudan a simular un cielo nocturno. Al final, se tiene que sumar las siluetas de Jack y Sally, donde los dos estén viendo la luna al mismo tiempo.

