4 diseños de uñas lunares que están de moda en abril de 2026: te verás hermosísima y aesthetic

Las uñas lunares apuestan por los puntos en su estilo para dar un toque moderno y sofisticado. Si se aplican de la manera correcta, tanto en manicura larga como en corta, los diseños pueden elevar por completo tu outfit.

De acuerdo con Vogue, hay diseños de uñas lunares que están robando miradas en el mundo de la moda y la belleza. Su nombre profesional es polka dot, y destaca porque se vuelve tendencia cada primavera y verano , comenzando a aparecer en los salones desde el mes de abril. Y este año no es la excepción.

¿Cuáles son los 4 diseños de uñas lunares que están de moda?

1. Uñas estilo lunares con degradado

Un diseño de uñas lunares que te va a fascinar.|(ESPECIAL/Pinterest)

Primero aplica un esmalte base claro o neutro. Luego crea un degradado (ombré) con una esponja, difuminando dos o más colores desde la punta hacia la base. Una vez seco, añade los lunares con un puntero o palillo, distribuyéndolos de forma uniforme o en efecto cascada. Quedan bien en uñas nude, con rosa, blanco, lila, lavanda, durazno y coral. Usa los lunares con blanco o negro para que resalten sin importan el tono de piel.

2. Uñas estilo donas glaseadas lunares

Uñas con lunares nude |ESPECIAL/Pinterest

Aplica una base translúcida o lechosa. Encima, agrega un efecto “glaseado” con polvo perlado o esmalte con brillo nacarado. Finaliza con pequeños lunares bien definidos encima del efecto brillante. Usa una base lechosa, con brillo perlado, rosa suave, beige o efecto chrome. Incluso se ven hermosas con lunares efecto dorado.

3. Uñas con lunares y flores

Diseños de uñas lunares que están de moda.|Pinterest

Aplica un color base. Luego añade lunares en algunas uñas o como fondo. Encima o en otras uñas, dibuja flores sencillas (tipo margaritas) usando un puntero: cinco puntos en círculo y uno al centro. Pon una base nude con flores blancas y centro amarillo. También usa unas pastel, lunares blancos o flores lilas.

4. Uñas con lunares estilo minimalista

Uñas con lunares estilo minimalista.|ESPECIAL/Pinterest

Aplica una base neutra (transparente, nude o rosada). Coloca pocos lunares, bien distribuidos: uno en el centro, en la base o en la punta. La clave es dejar espacios negativos. Si las usas con base nude, transparente o rosa claro, lo puedes combinar con lunares negros, blancos o dorados, dando un estilo aesthetic a las manos.

¿Cómo combinar las uñas estilo lunares para lucir elegante?

Las uñas con estilo de lunares es ideal para ropa vintage que recuerden a los 2000, según el portal de moda Byrdie. Así que apuesta por pantalones capri, conjuntos a juego, sofisticados o incluso con estampado clásico.

