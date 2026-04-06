5 ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y transformarla en manualidades para tu sala

Puedes reciclar la ropa vieja que ya no usas para convertirla en manualidades y decoración para la sala. Desde cojines hasta detalles decorativos que se ven lindos. Te compartimos 5 ideas para llenarte de inspiración; además, te las explicamos paso a paso para que puedas hacerlas, incluso sin máquina de coser.

La ropa que tienes guardada en tu ropero puede ser una mina de oro cuando quieres darle una segunda vida. Solo debes separarla por tipo de tela o grosor, ya que no toda sirve para cualquier proyecto. Mira cómo puedes reciclarla .

Las ideas para reciclar ropa y transformarla en manualidades para sala

1. Fundas para cojines (con o sin máquina)

Recicla ropa vieja: ideas|(ESPCIAL/Pinterest)

Puedes usar tus playeras viejas oversize o camisas de estampados aesthetic para convertirlas en fundas para cojines. Sin necesidad de máquina de coser, puedes pegarla con resistol textil o usar cinta para telas. Solo necesitas meter relleno. Para hacerla solo cose los bordes y listo, queda más resistente.

2. Cestas o canastas de tela (mejor con máquina)

Canastas de tela con ropa vieja.|(ESPECIAL/Pinterest)

Usualmente se hacen con jeans viejos para reciclar, ya que tienen telas gruesas que se pueden aprovechar para la resistencia de las canastas para guardar objetos importantes como controles, revistas o cobijas. Puedes reforzar la estructura con cartón reciclado por dentro, dándole un estilo rústico o moderno a tu casa.

3. Alfombra hecha de retazos (sin máquina)

Recicla tu ropa en tapetes para la sala.|(ESPECIAL/Pinterest)

Si te gusta la costura, esta idea te va a gustar mucho porque es muy relajante de hacer. Puedes hacerla sin máquina de coser cortando la ropa en tiras, luego las trenzas o amarras sobre una base de malla o tela, y la coses para unirla. Esta alfombra con ropa vieja es buenísima para darle un toque bohemio a la sala.

4. Cuadros decorativos con tela (sin máquina)

Haz cuadros de tela con ropa vieja que ya no usas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Dale una vuelta a la decoración de tu sala con estas ideas de cuadros de tela, especialmente si tienes ropa con tela bonita y de colores o estampados bonitos. Solo estira la tela sobre el cartón o madera y las fijas con silicón o resistól. Luego, lo pones en lun marco o lo cuelas así con la foto ya puesta.

5. Tapizado de banquitos o sillas (con o sin máquina)

Usa la tela vieja de tu ropa olvidada para tapizar bancos o sillas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Usa la ropa vieja para ponerla como tapizado de sillas o bancos aburridos que ya tengas en tu sala. Solo necesitas laa tela, ya sea de mezclilla, algodón grueso o tela cómoda. Ajústala a la silla o banco y ponle grapas por debajo. Puedes incluso rellenarla para que sea más esponjoso.

¿Qué otras manualidades se pueden hacer con la ropa vieja?

También puedes hacer cortinas ligeras tipo patchwork, puff o cojín grande para la sala o forros para frascos decorativos que le darán personalidad a tus muebles. La mejor idea que puedes tener para comenzar es hacerlo poco a poco, con cojines y cuadros, que es lo más creativo. Son fáciles y rápidos de hacer.