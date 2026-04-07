Los signos que recibirán dinero esta semana de abril, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal , pero señaló a 6 signos por señales positivas del universo con relación a la abundancia en el dinero. Es decir, según la famosa astróloga cubana, ellos podrían recibir un dinero extra por sus esfuerzos hoy, mañana o en los próximos días.

En su canal de YouTube, la pitonisa explicó que para la semana del 5 al 10 de abril, habrá golpes de suerte y estabilidad para los siguientes signos zodiacales: Mhoni Vidente reveló los horóscopos del mes de abril para todos los signos: cómo te irá en el amor, dinero y salud

¿Cuáles son los signos más beneficiados con dinero del 5 al 10 de abril?

ARIES : La carta del Sol marca una etapa de estabilidad económica y crecimiento. Se le aconseja cerrar negocios y atender asuntos legales , ya que se le presentan oportunidades profesionales con gente de poder que traerán una mayor recompensa económica. Recibirá doble suerte rápida en cuestiones de dinero.

: La carta del Sol marca una etapa de estabilidad económica y crecimiento. , ya que se le presentan oportunidades profesionales con gente de poder que traerán una mayor recompensa económica. Recibirá doble suerte rápida en cuestiones de dinero. TAURO : La carta del As de Oros augura un triunfo muy importante relacionado con el dinero, ya sea por la venta o compra de algo, o por un trabajo que finalmente se concreta , atrayendo más abundancia a su vida.

: La carta del As de Oros augura un triunfo muy importante relacionado con el dinero, ya sea por la venta o compra de algo, o , atrayendo más abundancia a su vida. VIRGO : Recibirá noticias positivas en el ámbito laboral; gracias a su buen desempeño, se prevé un aumento de sueldo o un bono inesperado. Además, se le sugiere emprender negocios adicionales (ventas de bienes o tecnología) para diversificar sus ingresos.

: Recibirá noticias positivas en el ámbito laboral; gracias a su buen desempeño, se prevé un aumento de sueldo o un bono inesperado. Además, se le sugiere (ventas de bienes o tecnología) para diversificar sus ingresos. LIBRA: El día 9 de abril se perfila como un momento cabalístico donde llegará un dinero extra o una oferta de trabajo sorprendente. La consolidación de su carrera y los ascensos de puesto serán clave para mejorar su situación financiera.

y los ascensos de puesto serán clave para mejorar su situación financiera. SAGITARIO : Se avecina una transición laboral positiva hacia un puesto nuevo mejor pagado. Además, la vidente menciona específicamente una sorpresa económica que llegará a través de juegos de azar o lotería.

: Se avecina una transición laboral positiva hacia un puesto nuevo mejor pagado. Además, la vidente menciona específicamente que llegará a través de juegos de azar o lotería. CAPRICORNIO: El 7 de abril será un día clave para este signo, trayendo doble suerte rápida en los negocios y en los juegos de azar. Se destaca que recibirá una recompensa inesperada que mejorará su panorama económico.

¿Qué pasará con los otros signos, según el horóscopo de Mhoni Vidente?

Por otro lado, Géminis, Cáncer, Leo, Escorpio, Acuario y Piscis tienen otras predicciones económicas, relacionadas con procesos de inversión, reuniones, mucho trabajo y toma de decisiones importantes que, si bien por ahora no generan frutos financieros, lo harán pronto.