4 ejercicios de flexibilidad que debes hacer después de los 60 para mantenerte saludable

A medida que van pasando los años, las personas van perdiendo la elasticidad en los huesos y que esto se verá reflejado en las articulaciones, por lo que es normal que pasados los 60 años, cada persona empiece a tener algunos dolores en sus articulaciones y que puede traer serias complicaciones para la edad. Por eso, es que hay algo que es fundamental para mantener la flexibilidad y los ejercicios físicos serán claves, por lo que te dejaremos cuatro ejercicios que podrás realizar.

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Por si no lo sabías, la flexibilidad es muy importante para la salud, especialmente para mayores de 60 años porque permite que los músculos y las articulaciones se muevan con libertad, lo que mejora la salud física y facilita las tareas cotidianas, pero a su vez porque disminuye el riesgo de contraer lesiones, mejora la postura y combate los dolores articulares. Es por eso que, hay ciertos ejercicios que se recomiendan más que otros.

Por qué es importante la flexibilidad en las personas

Siguiendo esta misma línea, los especialistas coinciden en que la flexibilidad será clave después de los 60 años porque contrarresta la rigidez articular y la pérdida de masa muscular o llamado sarcopenia, que ocurren de manera natural con la edad. Es por eso que los ejercicios estimularán el sistema neuromuscular y permitirá recuperar algunos rangos de movimiento, por lo que te dejaremos cuáles son esos 4 ejercicios que debes hacer después de los 60 años.

4 ejercicios de flexibilidad que debes hacer después de los 60 años

Estiramiento de isquiotibiales: trabaja la parte posterior del muslo, un grupo muscular que tiende a acortarse con la edad y que limita la movilidad de la cadera. Debes sentarte en el borde de la silla, con la espalda recta y una pierna extendida hacia adelante con el talón en el suelo

Estiramiento de cuello: se hace colocando las manos por encima de la cabeza y empujándola con suavidad hacia un lado, casi hasta tocar el hombro con la oreja, manteniendo la tensión unos 30 ‘’

se hace colocando las manos por encima de la cabeza y empujándola con suavidad hacia un lado, casi hasta tocar el hombro con la oreja, manteniendo la tensión unos 30 ‘’ Trabajar los hombros: debes cruzar los brazos por detrás de la espalda y entrelazar los dedos, lo que permitirá elevarlos ligeramente hacia atrás y esto abre el pecho y libera la tensión acumulada

debes cruzar los brazos por detrás de la espalda y entrelazar los dedos, lo que permitirá elevarlos ligeramente hacia atrás y esto abre el pecho y libera la tensión acumulada Ejercicios de cuádriceps: recuéstate de lado, flexionando la pierna más alejada del suelo y llevando el talón hacia el glúteo con la mano del mismo lado, sosteniendo la postura sin forzar hasta notar el estiramiento