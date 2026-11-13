La decoración decembrina actual busca estimular todos los sentidos sin recurrir a plásticos innecesarios ni fragancias artificiales. Dentro de esta tendencia orgánica y acogedora, las esferas transparentes rellenas de cítricos deshidratados y especias se han posicionado como uno de los adornos favoritos para vestir el pino de Navidad.

Cuando las luces cálidas del árbol atraviesan las rodajas translúcidas de naranja seca, proyectan un resplandor ámbar espectacular, mientras que el calor suave de las luminarias ayuda a que la canela, el clavo y el anís liberen un aroma navideño natural en toda la habitación.

¿Qué necesitas para hacer esferas rellenas de especias para Navidad?

Para armar una colección de esferas botánicas económicas y duraderas, reúne estos elementos sencillos:

Esferas navideñas rellenas de especias y naranjas secas: Cómo hacer adornos aromáticos y económicos para tu árbol Esferas navideñas rellenas de especias y naranjas secas: Cómo hacer adornos aromáticos y económicos para tu árbol

Esferas transparentes rellenables: De preferencia de plástico acrílico divisible o esferas de cristal de boca ancha. Naranjas frescas: Dos o tres piezas firmes para deshidratar en casa. Especias enteras aromáticas: Ramas pequeñas de canela, estrellas de anís, clavos de olor enteros, pimienta gorda y vainas de cardamomo. Toques verdes y naturales: Ramitas frescas o secas de romero, eucalipto o pino natural y mini piñas de bosque. Para colgar y decorar: Hilo de yute, cordón de algodón crudo o listones delgados de terciopelo en tono terracota, café o verde bosque.

¿Cómo preparar esferas navideñas rellenas de especias y naranjas seca?

Deshidrata las rodajas de naranja en casa

Corta las naranjas en rodajas muy finas y uniformes y retira las semillas. Sécalas ligeramente con papel absorbente para quitar el exceso de jugo.

¿Cómo preparar esferas navideñas rellenas de especias y naranjas seca? ¿Cómo preparar esferas navideñas rellenas de especias y naranjas seca?

Crea la composición dentro de la esfera

Si usas esferas acrílicas divisibles por la mitad, abre ambas tapas. Coloca una o dos rodajas de naranja deshidratada en el centro para que queden de frente hacia el exterior.

Añade las especias y el follaje

Rellena los espacios libres alrededor de la naranja con un par de trozos de canela, dos estrellas de anís, una pizca de clavos de olor y una ramita pequeña de romero.

Cierra, sella y añade el colgante rústico

Une ambas mitades de la esfera presionando firmemente hasta escuchar el clic de cierre. Pasa un trozo de hilo de yute por el arillo superior y remata con un pequeño lazo de terciopelo o lino para darle un acabado sofisticado de boutique.