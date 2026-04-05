4 formas de lucir el French Bob, el corte de pelo que esté de moda en 2026 y que te hará ver más sofisticada

El corte de pelo French Bob está de moda este 2026 y no te puedes quedar fuera. Si quieres darle un nuevo look a tu cabello, este es ideal para comenzar a lucir más sofisticada y llena de estilo. En esta selección te presentamos 4 formas de peinarlo y combinarlo con outfits adecuados.

Antes de pasar a los consejos, te recordamos que el French Bob es un corte muy corto, que va a la altura de la mandíbula o un poco más arriba, según la revista de moda Glamor y Elle. Debe de tener puntas rectas y si va contigo, un flequillo. Sin embargo, la forma en la que lo combinas es la que tú quieras, según tu personalidad .

¿Cuáles son las mejores formas de lucir el French Bob?