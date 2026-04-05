4 formas de lucir el French Bob, el corte de pelo que esté de moda en 2026 y que te hará ver más sofisticada
Hay distintas maneras de llevar este corte de cabello chic. No desaproveches la oportunidad de lucir diferente cada día
El corte de pelo French Bob está de moda este 2026 y no te puedes quedar fuera. Si quieres darle un nuevo look a tu cabello, este es ideal para comenzar a lucir más sofisticada y llena de estilo. En esta selección te presentamos 4 formas de peinarlo y combinarlo con outfits adecuados.
Antes de pasar a los consejos, te recordamos que el French Bob es un corte muy corto, que va a la altura de la mandíbula o un poco más arriba, según la revista de moda Glamor y Elle. Debe de tener puntas rectas y si va contigo, un flequillo. Sin embargo, la forma en la que lo combinas es la que tú quieras, según tu personalidad.
¿Cuáles son las mejores formas de lucir el French Bob?
- Liso pulido (efecto “chic parisino”): debes de secar tu cabelo con secadora hacia abajo. Luego, usa una plancha para alisar las puntas, aplica unas gotitas de aceite o sérum para darle brillo y al final mantén el volumen controlando el pelo, pero no lo esponjes. Si logras este truco lucirás elegante, limpia y minimalista. Va bien con ropa blazer estructurado, camisa blanca o top básico y pantalón recto.
- Ondas suaves (sofisticada pero relajada): este peinado requiere de dividas tu pelo en secciones. Luego, usa una tenaza o plancha para hacer ondas ligeras que no estén muy marcadas. Despéinalas un poco con dos dedos para que se vean naturales y uejo fija con un poco de spray. Es una forma sencilla de lucir elegante sin esfuerzo. Si lo combinas bien con vestidos midi, botines o sandalias y abrigos ligeros, lograrás darle en el blanco.
- Con flequillo definido (estilo editorial): debes de secar ek flequillo primero, dirigiéndolo hacia abajo. Dale forma con un cepillo redondo y mantenlo el resto del cabello ligeramente liso o con textura suave. Debes evitar que el flequillo se abra demasiado, logrando un look moderno, artístico y muy cuidado. La recomendación es combinarlo con cuellos altos, suéteres ajustados y faldas rectas con botas altas y colores neutros.
- Efecto despeinado elegante (messy chic): el último peinado se logra al aplicar un poco de crema para peinar o un spray texturizado. Luego, usa tus manos para dar movimiento sin exagerar. Marca algunas puntas hacia afuera para darle un estilo natural y finalmente procura que se vea “despreocupado”, así le darás un toque sofisticado moderno y seguro. Va bien con jeans, camisetas básicas o blusa satinada y chaqueta de cuero con tenis o botines.