7 ideas de peinados con corte bob mediano que están en tendencia en enero de 2026: luce elegante y sofisticado

El corte bob es ideal para iniciar un cambio de look. Por eso, si quieres probar un nuevo estilo, es muy probable que el peinado mediano se adapte perfectamente a ti. En esta selección te compartimos siete ideas que están en tendencia en enero de 2026 y que te harán lucir elegante y sofisticada.

De acuerdo con la revista de moda Elle, el corte de pelo bob es uno de los más versátiles y rejuvenece el rostro al instante. Sin embargo, para elegir un peinado adecuado, es importante conocer el tipo de rostro que tienes. Afortunadamente, existen muchas variaciones que pueden inspirarte y adaptarse a tu estilo . Las siguientes propuestas son una elección segura.

Uno por uno, los peinados de corte bob mediano que lucen hermosos

Sleek Blunt Bob liso con raya al centro: Es un acabado ultra liso con puntas definidas que enmarca el rostro de forma pulida; queda impecable con blazers estructurados, trajes monocromáticos o tops minimalistas, ideal para reuniones formales o cenas elegantes.

Así luce el corto bob mediano Sleek Blunt Bob liso con raya al centro.|(ESPECIAL/Pinterest)

Bob ondulado con ondas suaves “S-Shape” : Con textura en forma de S ligera y movimiento natural que aporta sofisticación sin esfuerzo; combina de maravilla con vestidos fluidos, faldas midi y blusas de seda , perfecto de día o noche.

: Con textura en forma de ligera y movimiento natural que aporta sofisticación sin esfuerzo; combina de maravilla con , perfecto de día o noche. Bob francés con micro-flequillo : Tiene un estilo chic parisino con franja delicada que suaviza las facciones; genial con looks casuales elegantes como jeans oscuros, suéteres finos o trench coat para un outfit effortless pero chic.

: Tiene un estilo chic parisino con franja delicada que suaviza las facciones; genial con como jeans oscuros, suéteres finos o trench coat para un outfit effortless pero chic. Liquid Bob (bob con efecto “liquid glass”) con brillo espejo: ultra pulido y con acabado brillante que parece —literalmente— líquido; eleva incluso conjuntos clásicos como camisa blanca, con pantalón sastre o vestidos negros de cóctel.

Mira estos cortes de pelo bob mediano que te encantarán.|(ESPECIAL/Pinterest)

Flip-Flop Bob con puntas giradas : El peinado termina con las puntas ligeramente hacia afuera ( flip ), dando un aire retro, pero moderno; va muy bien con blusas románticas o prendas de encaje y tacones , aportando un toque de estilo revista.

: El peinado termina con las puntas ligeramente hacia afuera ( ), dando un aire retro, pero moderno; va muy bien con , aportando un toque de estilo revista. Texturizado moderno con ondas suaves : Es un corte bob con textura ligera y movimiento natural que parece effortless pero sofisticado; ideal con conjuntos tipo smart-casual , como blazer oversize y jeans rectos o vestidos midi estampados.

: Es un corte bob con textura ligera y movimiento natural que parece effortless pero sofisticado; ideal con , como blazer oversize y jeans rectos o vestidos midi estampados. Bob asimétrico suave: Es ligeramente más largo hacia un lado para un toque contemporáneo sin perder elegancia, muy fácil de peinar solo con un cepillado y un poco de crema para definir; perfecto con looks elegantes monocromáticos o prendas estructuradas para eventos de día o noche.

¿Qué tipo de rostro favorece el corte bob mediano?

El corte bob tiene ciertas limitaciones según el tipo de rostro. En su versión mediana, Glamour sugiere que es ideal para personas con rostros ovalados, redondos y cuadrados; por ello, se trata de un peinado versátil que se adapta a casi todas las personas.

Los expertos recomiendan usar spray de brillo o sérum ligero para que el corte bob mediano tenga un acabado más sofisticado. Además, estos productos ayudan a definir las ondas. Puedes llevar la raya al centro o de lado, según la forma de tu rostro.