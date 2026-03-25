3 ideas de corte Glassy Bob que está de moda: te verás elegante y aesthetic

El corte bob es un clásico que no pasa de moda, y en 2025 fue uno de los más populares tanto entre los famosos como entre los seguidores de la moda. Una buena noticia es que esta tendencia continúa este año y parece que las variantes del peinado están saliendo a la luz, como el Glassy Bob.

De acuerdo con la revista de moda Elle, este corte bob mantiene una melena cuidada, resaltando con naturalidad las facciones del rostro. Su característica principal es el movimiento y el brillo, lo que da un estilo moderno. aesthetic y sofisticado .

Por eso, si quieres experimentar con tu cabello y buscas un nuevo corte de pelo, elige el Glassy Bob entre estas tres ideas que tenemos para ti.

1. Glassy Bob clásico ultra pulido (blunt cut)

Así se ve el corte glassy bob clásico.|(ESPECIAL/Pinterest)

Es el más icónico porque es un corte recto a la altura de la mandíbula, sin capas y con efecto espejo súper brillante, que es la clave del estilo “glass hair”. Para peinarlo, seca con cepillo redondo hacia abajo y pasa la plancha en mechones finos para sellar el brillo; termina con sérum.

Este look se ve elegante con outfits minimalistas: blazers, prendas monocromáticas o estética “quiet luxury”.

2. Glassy Bob ligeramente angular (A-line)

Más largo al frente y más corto atrás, mantiene el acabado glossy pero añade movimiento sutil y estiliza el rostro. Para peinarlo, haz una raya en medio o ligeramente de lado, seca dirigiendo las puntas hacia adentro y aplica spray de brillo; puedes marcar apenas las puntas para un efecto sofisticado.

Combina perfecto con ropa estructurada como pantalones sastre, vestidos satinados o looks de oficina chic.

El corte Glassy Bob ligeramente angular (A-line) y Glassy Bob “liquid” o hiper brillante.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Glassy Bob “liquid” o hiper brillante

Es la versión más trendy de 2026, donde el protagonista es el brillo extremo tipo “efecto líquido” que hace que el cabello se vea saludable y lujoso. Para lograrlo, aplica protector térmico más spray de brillo antes del secado, alisa con plancha y finaliza con aceite ligero para ese acabado reflectante.

Este estilo queda increíble con outfits de noche, telas como seda o cuero, y accesorios dorados para elevar el look.

¿Por qué el corte Glassy Bob está de moda en 2026?

El corte Glassy Bob está de moda porque es versátil, una característica principal del 2026. De acuerdo con especialistas en la moda, este peinado queda bien para todo tipo de cabellos y es muy sencillo de hacer, pero al mismo tiempo este minimalismo realza el estilo, sobre todo si quieres lucir bien en eventos y fotos.