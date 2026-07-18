4 ideas de bebidas sin alcohol para ver la Final del Mundial 2026

Estamos entrando a un fin de semana único, pues este domingo se estará llevando a cabo la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un partido que seguramente será histórico pues España se estará enfrentando a Argentina, siendo sin duda alguna el partido del verano.

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Como parte de este momento único, es común que las personas se reúnan a disfrutar de este encuentro histórico y dentro de la convivencia también es probable que quieras consentir a tu familia y amigos por lo que te compartiremos algunas recomendaciones para que prepares algunas bebidas SIN ALCOHOL.

Cuáles son las mejores bebidas preparadas sin alcohol

Para vivir grandes momentos no es necesario tener a disposición bebidas alcohólicas, por ello te dejaremos grandes alternativas para que prepares grandes mezclas.



Nojito (Mojito sin alcohol): Debes de mezclar jugo de lima, hojas de menta machacadas, hielo picado y a tu gusto puedes complementar con agua gasificada o ginger, siendo una alternativa fresca como única.

Debes de mezclar jugo de lima, hojas de menta machacadas, hielo picado y a tu gusto puedes complementar con agua gasificada o ginger, siendo una alternativa fresca como única. San Francisco: En un vaso de hielo añade jugo de naranja, un twist de jugo de limón, jugo de piña y un toque de granadina. La mezcla de sabores con el tono cítrico de garantía te garantizarán una gran bebida.

En un vaso de hielo añade jugo de naranja, un twist de jugo de limón, jugo de piña y un toque de granadina. La mezcla de sabores con el tono cítrico de garantía te garantizarán una gran bebida. Piña colada: Esta es una de las bebidas clásicas, la cuál puedes preparar sin alcohol y su sabor característico se mantiene. Necesitas licuar jugo de piña, crema de coco y hielo hasta conseguir una textura ligeramente espesa.

Esta es una de las bebidas clásicas, la cuál puedes preparar sin alcohol y su sabor característico se mantiene. Necesitas licuar jugo de piña, crema de coco y hielo hasta conseguir una textura ligeramente espesa. Virgin Mary: Esta es la versión sin alcohol del Bloody Mary, la cuál es ideal para la hora del brunch a la par de la Final del Mundial 2026. Necesitas jugo de tomate, jugo de limón y salsa inglesa.

¿A qué hora es la Final del Mundial 2026 y dónde verlo?

Azteca Deportes llevará la transmisión de la Final del Mundial 2026, la cuál podrás seguir en punto de las 11:30 am por el Canal 7. Solo aquí tendrás la mejor cobertura hasta tu hogar, donde podremos ver la ceremonia de inauguración, el partido y el histórico Show de Medio Tiempo.

