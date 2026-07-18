Cómo saber si mi hijo tiene TDAH

En la actualidad hay millones de niños que sufren trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta condición debe ser tratada por un especialista y con mucha frecuencia continúa en la vida adulta.

El trastorno involucra problemas persistentes que incluyen dificultad para poder prestar atención, tienen hiperactividad y son impulsivos. Además, como consecuencia pueden atravesar por baja autoestima, relaciones problemáticas y bajo rendimiento escolar.

Hay estudios que demuestran que en ocasiones los síntomas disminuyen con la edad, pero hay personas que nunca superan por completo los síntomas, pero pueden aprender estrategias para tener éxito. El tratamiento no cura el trastorno, sino que contribuye a manejar los síntomas.

¿Cómo saber si tu hijo tiene TDAH?

Es importante destacar que el diagnóstico debe ser realizado por un médico, pero se pueden observar pautas de alarma. Por lo general los síntomas comienzan a aparecer entre los 3 y 12 años de edad. Los mismos pueden desarrollarse como leves, moderados o graves y tienen que ser observados en dos o más entornos.

Otro dato a tener en cuenta es que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se da más en niños que en niñas y los comportamientos entre ambos son diferentes.

Existen tres tipos de TDAH:

Falta de atención predominante: en este caso los síntomas se presentan como falta de atención por lo que los niños pueden tener problemas para concentrarse y mantener la atención en una tarea. Además, pueden presentar problemas para organizarse y mantenerse organizados.

Conducta hiperactiva e impulsiva predominante: aquí nos encontramos con síntomas como hiperactividad e impulsividad. La hiperactividad se relaciona a mantener muy activo y tener demasiada energía como así también puede verse reflejado en el mal comportamiento. Cuando hablamos de impulsividad es actuar sin pensar en los resultados.

Combinado: por último, tenemos este tipo que es una combinación de falta de atención y de hiperactividad e impulsividad. La persona cumple los criterios para los tipos de TDAH con falta de atención predominante y conducta hiperactiva e impulsiva predominante.

Síntomas de la falta de atención



No prestan atención a los detalles o cometen errores en su tarea escolar por descuido.

Tienen problemas para concentrarse en las tareas o en el juego.

Parece que no escucharan cuando se les habla directamente.

Tienen dificultad para seguir instrucciones y no terminan las tareas escolares o de la casa.

Tienen problemas organizando tareas y actividades.

Evitan o no quieren hacer tareas que requieran esfuerzo mental enfocado, como las tareas escolares.

Pierden cosas que se necesitan para tareas o actividades, por ejemplo, juguetes, trabajos de la escuela o lápices.

Se distraen fácilmente con otras cosas, pensamientos o actividades en vez de terminar una tarea.

Olvidan hacer algunas tareas diarias, como las de la casa.

Síntomas de hiperactividad e impulsividad



Se mueven nerviosamente, golpean sus manos y pies o se retuercen en su asiento.

Tienen dificultad para quedarse sentados en clase o en otras situaciones.

Están apurados o moviéndose constantemente.

Corren o trepan en situaciones en que no es apropiado.

Tienen problemas cuando juegan o hacen actividades en silencio.

Hablan demasiado.

Responden preguntas interrumpiendo al que hace la pregunta.

Tienen dificultad para esperar su turno.

Interrumpen a otros en conversaciones, juegos o actividades.

Un dato a tener en cuenta que la mayoría de los niños pasan por momentos de hiperactividad o impulsividad, pero no responde a un trastorno. Es por esto que si tienes dudas sobre la situación de tu hijo te dirijas a un especialista para quitarte todas las dudas.