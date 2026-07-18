¿Cómo VOTAR paso a paso para salvar a tu cocinero favorito hoy 17 de julio del 2026 en MasterChef 24/7?

La novena semana de MasterChef 24/7 está llegando a un nivel de intensidad nunca antes visto y es que los Cocineros lo han dejado todo en cada Gala, demostrando que el nivel que han adquirido dentro de la cocina más popular de todo México les ha llevado a sacar lo mejor de sí mismos.

Por ahora hemos conocido a los primeros cuatro participantes que han subido al Balcón de la Salvación, pues al ganar la Batalla por Equipos, Lancer como Capitán tuvo este beneficio y eligió a Claudia y a Michelle para que suban con él; por otro lado, Antrax fue salvado por el público a través de las votaciones; mismas que te explicaremos para que salves a un Cocinero más.

Se abren votaciones para que mandes a un Cocinero al Balcón de la Salvación

Este viernes se han abierto votaciones para que elijas qué Cocinero puede evitar el reto de Eliminación de este domingo que podría significar su salida de MasterChef 24/7, por lo que tu apoyo es importante en estos días.

Las Galas de Eliminación de los días domingo somos testigos de las pruebas más intensas, donde hasta el mínimo error o acierto podría definir el futuro de nuestros participantes.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 este viernes 17 de julio?

Si quieres salvar a un participante de MasterChef 24/7 puedes votar de diferentes maneras, ya sea que decidas escanear el código QR que aparece en pantalla durante el programa en vivo.

También puedes votar entrando al sitio web oficial de Azteca UNO. Una vez ahí, darás con el espacio de MasterChef 24/7 donde encontrarás la sección de VOTA.

También puedes hacerlo a través de la app de Tv Azteca En Vivo, donde te aparecerá un menú con los participantes que puedes mandar a Balcón de la Salvación y que

Recuerda que cuentas con 10 votos e incluso puedes conseguir 10 votos más de manera extra, así que no dudes en elegir a tu favorito o favorita y que no resulte eliminado.

¿Quiénes han sido los eliminados de MasterChef 24/7 hasta este 17 de julio del 2026?

Durante las primeras 8 semanas, estos han sido los participantes que han abandonado este reality show culinario semana a semana:

