MasterChef 24/7: Los 3 mejores peinados para cocineros con pelo largo

En MasterChef 24/7 la higiene juega un papel crucial cada vez que los cocineros ponen un pie en las estaciones. Pocas cosas resultan tan catastróficas para un participante como que un juez encuentre un cabello en su platillo, un error imperdonable que equivale a un boleto directo al reto de eliminación.

Para quienes tienen melenas largas, el desafío es doble: deben lucir impecables ante las cámaras mientras mantienen el control total de su cabello en una estación llena de fuego, vapor y prisas.

¿Se puede usar el pelo largo en la cocina?

Aunque hay chefs con pelo largo, llevarlo suelto en una cocina profesional no es una opción. Sin embargo, los cocineros han demostrado que la funcionalidad no está peleada con el estilo.

Peinados para Chefs con el pelo largo al estilo MasterChef 24/7

A continuación, te presentamos los tres peinados más efectivos y utilizados en el programa para cocinar con total libertad.

El chongo alto texturizado

Consiste en recoger todo el cabello en la parte más alta de la cabeza y enrollar firmemente, asegurándolo con una liga resistente y pasadores si es necesario. Al despejar por completo la nuca y el rostro, evita que el sudor provocado por los fogones arruine la visibilidad. Además, al mantener el cabello alejado de los hombros, reduce a cero la posibilidad de que caiga accidentalmente sobre el plato durante el montaje fino.

Trenza de boxeadora

Para quienes buscan un soporte de alto rendimiento que resista las dos horas de un reto complejo, las trenzas ajustadas desde la raíz son la mejor alternativa. Ya sea una trenza francesa clásica o dos trenzas de boxeadora, este estilo mantiene cada mechón en su lugar. A diferencia de las colas de caballo que pueden balancearse al moverse rápido, la trenza fija el cabello al cráneo. Es el peinado ideal para los días de campo o retos exteriores donde el viento juega en contra.

Coleta baja con chongo

Una opción moderna que ha ganado terreno en las últimas temporadas. Se realiza una coleta baja tradicional, pero se hace un chongo suelto en forma de "burbuja".