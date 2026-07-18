Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7: “El pan del swiss roll tiene que ser lo suficientemente esponjoso para que absorba”

La gala de salvación puso a prueba a los cocineros que no están en el balcón o no portan delantales negros y es que tuvieron que preparar postres, platillos que no necesariamente han sido sinónimo de éxito al interior del reality show; sin embargo, los paladares más exigentes de México compartieron su sabiduría en torno a la preparación de los rollos suizos.

Julio, Carmen, Daniela, Nora, Jazmín, Ixdit y Flor tuvieron que preparar rollos suizos para el primer reto de la noche y contaron con solamente 25 minutos para llevar a cabo sus postres, por lo que mientras iban al mercado por sus ingredientes, el Chef Poncho Cadena le compartió al público que sintonizó la gala desde las 20:30 horas que además de que es muy importante que el bizcocho que conforma el postre quede bien, es crucial que el pan esté húmedo con el fin de que se pueda enrollar y que se pueden usar ingredientes como café o jarabe.

Por otro lado, la Chef Zahie Téllez agregó que el pan tiene que ser lo suficientemente esponjoso y que no esté duro, ya que de lo contrario se les puede romper al momento de enrollarlo.

Cabe señalar que el consejo señalado anteriormente se lo hizo saber a Nora en una visita a su estación y es que le hizo hincapié en que el pan del swiss roll tiene que tener la suficiente humedad para que no se rompa.

Después de la desgustación de las propuestas de los cocineros, los Chefs determinaron que solamente Ixdit subiera al balcón y asegurara su permanencia en MasterChef 24/7 por otra semana más.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Emmanuel, Ramahá, Luis, Flor, Jazmín, Nora, Daniela, Carmen y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 19 de julio.

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