4 ideas para dulceros de crochet para pedir calaverita en Halloween y Día de Muertos

Si a tus hijos les gusta mucho salir a pedir su calaverita y juntar dulces en Halloween o Día de Muertos, una gran opción es crear para ellos tus propios dulceros de crochet. Esta es una forma de hacer que luzcan diferentes, sean originales, ahorres dinero y, de paso, dejes de usar los dulceros de plástico que solo contaminan. Estos los puedes hacer en casa con hilo de algodón, un gancho y algunos detalles decorativos. Estos son 4 diseños que pueden fascinar a tus hijos:



Dulcero de crochet en forma de calabaza

Dulcero de crochet en forma de fantasma

|Pinterest Kimmys Crochet Designs

Dulcero de crochet inspirado en una catrina

|Pinterest Kimmys Crochcet Designs

Dulcero de crochet con forma de murciélago

|Pinterest diywithchadia

También te puede interesar: Cómo usar el eyeliner blanco para realzar la mirada con tu maquillaje de Halloween

¿Qué materiales necesitas para hacer dulceros tejidos?

Para que hagas tus propios dulceros, no te olvides de revisar que tengas hilo de algodón o acrílico, un gancho adecuado al grosor del hilo, aguja lanera y tijeras. Ojo, si tu hijo está muy chiquito todavía, te recomendamos bordar los detalles, ya que colocar piezas pequeñas puede ser peligroso.

¿Por qué no es bueno usar dulceros de plástico en Halloween y Día de Muertos?

Lo mejor que puedes hacer es olvidarte de los dulceros de plástico, no solo porque estos lucen mejor, sino porque además reduces la contaminación ambiental. Los dulceros de plástico tardan años en degradarse. Además, son materiales riesgosos y tóxicos para los niños. Los materiales de baja calidad pueden liberar compuestos dañinos para los niños.

¿Por qué se pide calaverita el Día de Muertos?

El origen de esta tradición viene de la época colonial, cuando se pedía caridad funeraria. Los niños y personas de bajos recursos salían a pedir limosna a los vecinos para ayudar a completar las ofrendas o rezar por sus difuntos. También se cuenta una leyenda de que un niño indígena salía a pedir comida para ponerla en su altar, y se pintó la cara antes de salir a pedir provisiones, dando origen a la costumbre.