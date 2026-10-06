Cómo usar el eyeliner blanco para realzar la mirada con tu maquillaje de Halloween

Aunque no lo creas, usar eyeliner o delineador blanco para dar un giro diferente a tu look durante esta temporada de Halloween es una de las ideas más acertadas y fáciles de lograr. Puedes usarlo para muchas cosas: decorar, crear efectos o incluso dibujar pequeños detalles que harán la diferencia sin mucho esfuerzo. Lo mejor de todo es que, si lo usas correctamente, tu mirada ganará protagonismo y será la sensación.

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¿Dónde aplicar el eyeliner blanco para agrandar la mirada?

Si dentro del estilo que deseas generar tienes el objetivo de alzar tu mirada, recuerda incluir una pequeña cantidad de delineador blanco bajo la línea de agua inferior. Esto creará la ilusión de tener unos ojos más despiertos y abiertos. Puedes extender el efecto de tu eyeliner hacia el lagrimal y acompañarlo de sombras negras, grises, moradas o rojizas para dar un efecto más dramático en tu estilo.

¿Cómo hacer un delineado blanco para Halloween?

Si amas el Halloween y la celebración, puede ser el momento perfecto para tener un maquillaje creativo. Usa el eyeliner blanco para dibujar líneas gráficas sobre el párpado, pequeños puntos, estrellas, lágrimas o hasta fantasmas. Si quieres algo mucho menos arriesgado, puedes usar tu delineador negro que usas normalmente y añadirle detalles con el color blanco. Ese contraste de colores se verá muy bien en las fotografías y en las fiestas.

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¿Con qué sombras combinar el eyeliner blanco?

Para destacar el blanco de tu eyeliner, puedes combinarlo con colores intensos. Apuesta por negro, rojo, vino, morado o azul oscuro. La clave está en mantener el punto focal sin saturar el rostro.