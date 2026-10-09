Los seguidores de los Saja Boys pueden llevar su afición más allá de los pósteres y los accesorios para el cabello con un joyero pequeño hecho en casa. Una caja de cartón, un tubo de papel higiénico o un recipiente que ya no se utilice pueden convertirse en un espacio para guardar bisutería. O también puedes optar por estas 5 ideas de photocards para verdaderos fans de KPop Demon Hunters.

Las 4 ideas para crear un joyero

1. Joyero de cartón: Una caja pequeña de cartón es una de las alternativas más sencillas para organizar accesorios. Puedes reutilizar un empaque de regalo, una caja de audífonos o un recipiente de cartón resistente. Para decorarlo, utiliza cartulina rosa, morada y negra, pegamento blanco, tijeras, una regla y calcomanías con estrellas o corazones. Para evitar que las piezas se rayen, coloca pequeños trozos de fieltro o tela suave en la base. Los fans de KPop Demon Hunters también pueden elegir estas 4 ideas de stickers de Baby Huntrix para decorar la mochila.

4 ideas para crear un joyero pequeño inspirado en los Saja Boys|IA

2. Mini joyero tubo de cartón: Baby Saja destaca por su apariencia infantil, sus prendas rosas y su estilo preppy dentro de KPop Demon Hunters. Esa combinación puede inspirar un recipiente compacto para guardar un par de anillos, pequeños aretes o un dije. Para ello necesitas un tubo de cartón de papel higiénico.

3. Joyero con compartimentos: Si buscas una propuesta con una apariencia más oscura, utiliza una caja rectangular y combínala con tonos morados, negros y plateados. Los diseños de Jinu y Mystery Saja ofrecen referencias visuales para jugar con una estética de ídolo de K-pop y fantasía. Los compartimentos ayudan a separar piezas delicadas y evitan que los collares se mezclen con los aretes.

4. Joyero con forma de corazón: Los corazones y los tonos pastel forman parte de los elementos visuales asociados a la imagen de los Saja Boys, en especial a Romance Saja. Si quieres que el recipiente conserve su forma, refuerza las paredes con una segunda capa de cartón.