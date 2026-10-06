La película KPop Demon Hunters cautivó tanto al público infantil como a los adultos, que en la mayoría de los casos se convirtieron en verdaderos fans, los cuales pueden decorar su cuarto con estas 5 ideas de photocards de los Saja Boys tipo Lucky Draw. Asimismo, puedes optar por estas 6 opciones de carpetas escolares con los personajes de la película de Netflix.

Para conseguir un acabado similar al de una tarjeta, se pueden utilizar hojas de papel fotográfico, cartulina, una impresora y mica autoadhesiva. El formato puede ser rectangular y pequeño, con la ilustración en el frente y datos del personaje en la parte posterior. Mientras que también puedes hacer estas 5 ideas para crear porta credenciales inspirados en KPop Demon Hunters.

5 ideas de photocards de Saja Boys tipo Lucky Draw para una verdadera fan de KPop Demon Hunters|IA

Las 5 ideas de photocards de los Saja Boys

1. Jinu: La tarjeta puede llevar un fondo azul claro, letras blancas y pequeños destellos alrededor de su nombre.

2. Mystery: Su característica visual más reconocible es el cabello que cubre gran parte del rostro y que los creadores utilizaron para ocultar su verdadera apariencia demoníaca. Para el acabado vintage se pueden añadir marcos dobles, estrellas y una textura que imite una tarjeta antigua.

3. Jinu y Mystery: En una zona se coloca el nombre de Jinu y en la otra el de Mystery, mientras el centro lleva una pequeña estrella o un micrófono. La combinación funciona con una paleta de azul, morado, blanco y rosa.

4. Romance: El personaje destaca por su cabello rosa, sus poses dramáticas y la capacidad de formar corazones con las manos. Una tarjeta puede utilizar corazones, estrellas y una tipografía manuscrita para reproducir ese concepto de ídolo.

5. Baby Saja: Para convertirlo en una tarjeta tipo Lucky Draw, el frente puede mostrar a Baby Saja dentro de un marco rosa con estrellas y pequeños corazones. En la parte posterior se pueden colocar tres datos: “Maknae”, “Saja Boys” y “Soda Pop”.