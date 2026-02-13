4 ideas para reciclar brochas de maquillaje que ya no uses; aprovechalas y dales una segunda vida
Seguramente tienes varias brochas viejas de maquillaje que ya no usas... ¡No las tires! Dales una segunda oportunidad con estas brillantes ideas.
¿Sabías que las brochas de maquillaje tienen un ciclo de vida? Estas pueden durar desde los 6 meses hasta varios años, dependiendo de la calidad, el material y el cuidado que se les de. Si tienes varias brochas votadas y ya no las uses, no las tires, ya que tenemos para ti 4 ideas increíbles para que les des una segunda oportunidad y hagas magia.
¿Cómo lavar las brochas de maquillaje?
Antes de pensar en qué le vas a dar un segundo uso a tus brochas de maquillaje asegúrate de limpiarlas adecuadamente. Primero debes de dejarlas remojando en un recipiente con agua por al menos una hora y posteriormente, tallalas con un poco de jabón para traste, esto hará que salgan todos los residuos de maquillaje.
Por último, déjalas secar al menos por un día y ahora sí, manos a la obra, dales una segunda oportunidad a esas brochas.
¡No tires tus brochas de maquillaje viejas! Así las puedes reciclar
Utensilio de limpieza: Si tienes brochas viejas para base de maquillaje o polvo compacto que ya no usas, puedes darles una segunda vida para limpiar artesanías, cerámicas, cuadros o hasta teclados de computadora, así como lugares muy pequeños donde se acumula el polvo.
Pinceles: Esta opción es ideal para reciclar cualquier tipo de brocha de maquillaje y si tienes de varios tamaños no dudes en que todas te servirán. Después de haberlas lavado adecuadamente, podrás darles una segunda oportunidad para ocuparlas como pinceles para pintar cuadros y hasta figuras de cerámica.
Para limpiar plantas: ¿Quieres darle brillo a tus plantas? Usa tus brochas viejas de maquillaje para limpiarlas del polvo y la tierra y no solo eso, pues si les aplicas un aceite especial, puedes usar las mismas brochas para ponérselo a tus plantas sin lastimarlas.
Para tu manicura: ¡Una increíble idea de belleza! Si eres manicurista o conoces a una chica que se dedique a poner uñas, dale tus brochas para sacarles provecho, son perfectas para retirar el exceso de polvo al limar las uñas.