4 ideas para reciclar brochas de maquillaje que ya no uses; aprovechalas y dales una segunda vida

¿Sabías que las brochas de maquillaje tienen un ciclo de vida? Estas pueden durar desde los 6 meses hasta varios años, dependiendo de la calidad, el material y el cuidado que se les de. Si tienes varias brochas votadas y ya no las uses, no las tires, ya que tenemos para ti 4 ideas increíbles para que les des una segunda oportunidad y hagas magia.

¿Cómo lavar las brochas de maquillaje?

Antes de pensar en qué le vas a dar un segundo uso a tus brochas de maquillaje asegúrate de limpiarlas adecuadamente. Primero debes de dejarlas remojando en un recipiente con agua por al menos una hora y posteriormente, tallalas con un poco de jabón para traste, esto hará que salgan todos los residuos de maquillaje.

Por último, déjalas secar al menos por un día y ahora sí, manos a la obra, dales una segunda oportunidad a esas brochas.

¡No tires tus brochas de maquillaje viejas! Así las puedes reciclar

Utensilio de limpieza: Si tienes brochas viejas para base de maquillaje o polvo compacto que ya no usas, puedes darles una segunda vida para limpiar artesanías, cerámicas, cuadros o hasta teclados de computadora, así como lugares muy pequeños donde se acumula el polvo.

Pinceles: Esta opción es ideal para reciclar cualquier tipo de brocha de maquillaje y si tienes de varios tamaños no dudes en que todas te servirán. Después de haberlas lavado adecuadamente, podrás darles una segunda oportunidad para ocuparlas como pinceles para pintar cuadros y hasta figuras de cerámica.

Para limpiar plantas: ¿Quieres darle brillo a tus plantas? Usa tus brochas viejas de maquillaje para limpiarlas del polvo y la tierra y no solo eso, pues si les aplicas un aceite especial, puedes usar las mismas brochas para ponérselo a tus plantas sin lastimarlas.

Para tu manicura: ¡Una increíble idea de belleza! Si eres manicurista o conoces a una chica que se dedique a poner uñas, dale tus brochas para sacarles provecho, son perfectas para retirar el exceso de polvo al limar las uñas.