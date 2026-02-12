7 ideas para reciclar los botes de crema y darles un segundo uso en tu hogar

Es usual que dentro de los hogares mexicanos, las personas tengan la costumbre de guardar los botes de crema para usarlos como contenedores temporales, pero hay un punto en el que nuestra casa se llena de esos envases, generando una mini colección de ellos.

Si tu cocina ya se llenó de ellos, no los tires, mejor quédate, porque te vamos a explicar 7 ideas para reciclar los contenedores, grandes alternativas para darles un segundo uso.

¿Qué puedo hacer con los botes de crema?

La IA de Gemini nos detalla que los botes de crema son recipientes muy resistentes, por lo que es un material que podemos seguir aprovechando. Es así que nos comparte 7 ideas para reciclar los envases, grandes alternativas para darles un segundo uso; estas son las propuestas que comparte:

Mini macetas para suculentas : No olvides hacerle el orificio inferior para que pueda salir el exceso de agua, y decorarlo a tu gusto.

: No olvides hacerle el orificio inferior para que pueda salir el exceso de agua, y decorarlo a tu gusto. Semilleros con tapas : Si eres amante de las plantas, se pueden convertir en un espacio ideal para germinar las semillas

: Si eres amante de las plantas, se pueden convertir en un espacio ideal para germinar las semillas Kit de costura : Decora el envase y guarda algunos accesorios de costura, ideal para llevar a todos lados.

: Decora el envase y guarda algunos accesorios de costura, ideal para llevar a todos lados. Kit de primeros auxilios : Si todavía no tienes un kit de primeros auxilios, aprovecha los envases para usarlos; son ideales para llevar en tu mochila o en el coche.

: Si todavía no tienes un kit de primeros auxilios, aprovecha los envases para usarlos; son ideales para llevar en tu mochila o en el coche. Almacenaje de cuentas : Para los amantes de las manualidades, aprovecha el envase para guardar todas las cuentas que tengas. Para que se mantengan separadas, mételas en bolsas más pequeñas.

: Para los amantes de las manualidades, aprovecha el envase para guardar todas las cuentas que tengas. Para que se mantengan separadas, mételas en bolsas más pequeñas. Joyero : No dejes tus aretes o pulseras en todos lados; úsalas para almacenar tus accesorios pequeños.

: No dejes tus aretes o pulseras en todos lados; úsalas para almacenar tus accesorios pequeños. Contenedor de “premios” para mascotas: Arréglala para que puedas identificar el contenedor, un espacio ideal para almacenar los snacks sólidos de tu mascota.

¿Cuánto tarda en degradarse un bote de plástico?

Aunque el plástico se ha vuelto un material indispensable en el almacenamiento de productos, lamentablemente puede tardar más de 50 años en degradarse, pero hay productos que tardarán hasta los 500 años en desaparecer. Razones por las que es importante encontrar la forma de reusar esos artículos.

Con las ideas de reciclar los botes de crema, vas a poder darles un segundo uso, con lo que vas a ahorrar unos pesos y cuidarás al medioambiente. Así que toma todos los recipientes que tengas para que los aproveches al máximo.