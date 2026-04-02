4 ideas para reciclar ropa vieja y transformarla en decoración para tu baño sin usar máquina de coser

Si te gustaron las ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y transformarla en colgantes para el baño , entonces estos ejemplos de decoración también te van a fascinar. Al igual que la ves pasada, hay diseños que puedes hacer a mano, sin la necesidad de usar una máquina de coser.

Estas ideas te serán de gran ayuda en tu baño, ya que harán que te ahorres unos pesitos y puedas darle una segunda vida a tus prendas de ropa que tienes guardadas y que probablemente estén buenas de calidad. Solo necesitarás una aguja o pegamento textil y manos a la obra.

Las ideas de ropa vieja en decoración para el baño

1. Alfombra de trapillo: Corta camisetas viejas en tiras largas y únelas haciendo nudos para formar una especie de cuerda gruesa. Luego, enrolla en espiral y fija con pegamento resistente o silicón caliente hasta formar una alfombra antideslizante. Este diseño se ve bien en baños estilo bohemios y que tienen ventilación. 5 ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y convertirla en zapateras colgantes

4 ideas para reciclar ropa vieja en decoración para el baño.|Pinterest

2. Organizadores colgantes: Usa bolsillos de jeans viejos. Recórtalos y pégalos o sujétalos con pegamento textil sobre una tela base (puede ser una camiseta). Añade una cuerda en la parte superior para colgarlo y guardar cepillos, cremas o accesorios. Esta idea te la compartimos hace pocos días, ¿te gustó?

4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y transformarla en organizadores colgantes para el baño|Pinterest

3. Cubierta para frascos: Corta trozos de tela de camisas o blusas y envuelve frascos de vidrio (para algodón o hisopos). Asegura con listones, ligas decorativas o pegamento. Puedes combinar colores para que armonicen con tu baño. No olvides lavarlas de vez en cuando para que no se acumule la humedad.

Recicla tu ropa vieja en decoración para baño.|Pinterest

4. Cortina de baño estilo patchwork sin coser: Recorta cuadros de diferentes prendas y únelos usando pegamento textil o cinta adhesiva especial para tela. Refuerza por la parte trasera con otra tela ligera y añade ojales adhesivos o ganchos para colgarla. Para este diseño, lo recomendable es usar tela ligera para que se seque pronto si se llega a mojar.