La ropa vieja no es sinónimo de basura, ya que la mayoría de las ocasiones puedes reutilizarla para hacer diferentes manualidades o crear otros objetos que te sirvan en tu día a día o en el hogar, como lo son estos 4 ejemplos para transformarla en organizadores colgantes para el baño. Estas son las 4 ideas para reciclar los CDs de música.

Estas ideas te serán de gran ayuda en tu baño, ya que no gastarás miles de pesos para comprar objetos que te ayuden a almacenar productos de aseo personal, ya que solo bastará con organizar tu clóset y sacar la ropa vieja olvidada y poner manos a la obra, ya sea con la ayuda de una máquina de coser o solo con una aguja. Estas son las 3 ideas para reemplazar la vestimenta formal, pero seguir viéndote arreglado y bien vestido.

Las ideas de ropa vieja en organizadores colgantes

1. Bolsillos de jeans: Esos pantalones rotos o viejos, sácalos del clóset y pon manos a la obra para comenzar a recortar y coser los bolsillos de tus jeans. De base puedes utilizar la parte alta de la prenda y así tener un organizador de pasta o cepillo de dientes, así como peines y rastrillos, por mencionar algunos objetos de uso personal.

4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y transformarla en organizadores colgantes para el baño|Pinterest

2. Retazos de prendas: Corta en varios pedazos esa camisa descolorida o que, conforme al paso de los años, has guardado para hacer un tipo de portarrollos de papel higiénico y así poder almacenarlos en un objeto colgante.

4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y transformarla en organizadores colgantes para el baño|Pinterest

3. Tipo bolsa: Esa ropa vieja que tengas, puedes reutilizarla y convertirla en bolsas que puedes colgar en el baño para guardar shampoo y cremas, por mencionar algunos productos de uso personal.

4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y transformarla en organizadores colgantes para el baño|Pinterest

4. Tipo bolsitas: Esa ropa de lana o alguna bufanda puedes cortarla y comenzar a formar bolsitas, a fin de que puedas guardar peines, ligas e incluso la secadora de pelo, para así evitar que se dañe y la tengas al alcance de tu mano en un caso de emergencia.