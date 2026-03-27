4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y transformarla en organizadores colgantes para el baño
Antes de tirar tus prendas rotas o que ya no te queden, échales un ojo a estos ejemplos y así darles una nueva vida en el baño de tu hogar
La ropa vieja no es sinónimo de basura, ya que la mayoría de las ocasiones puedes reutilizarla para hacer diferentes manualidades o crear otros objetos que te sirvan en tu día a día o en el hogar, como lo son estos 4 ejemplos para transformarla en organizadores colgantes para el baño. Estas son las 4 ideas para reciclar los CDs de música.
Estas ideas te serán de gran ayuda en tu baño, ya que no gastarás miles de pesos para comprar objetos que te ayuden a almacenar productos de aseo personal, ya que solo bastará con organizar tu clóset y sacar la ropa vieja olvidada y poner manos a la obra, ya sea con la ayuda de una máquina de coser o solo con una aguja. Estas son las 3 ideas para reemplazar la vestimenta formal, pero seguir viéndote arreglado y bien vestido.
Las ideas de ropa vieja en organizadores colgantes
1. Bolsillos de jeans: Esos pantalones rotos o viejos, sácalos del clóset y pon manos a la obra para comenzar a recortar y coser los bolsillos de tus jeans. De base puedes utilizar la parte alta de la prenda y así tener un organizador de pasta o cepillo de dientes, así como peines y rastrillos, por mencionar algunos objetos de uso personal.
2. Retazos de prendas: Corta en varios pedazos esa camisa descolorida o que, conforme al paso de los años, has guardado para hacer un tipo de portarrollos de papel higiénico y así poder almacenarlos en un objeto colgante.
3. Tipo bolsa: Esa ropa vieja que tengas, puedes reutilizarla y convertirla en bolsas que puedes colgar en el baño para guardar shampoo y cremas, por mencionar algunos productos de uso personal.
4. Tipo bolsitas: Esa ropa de lana o alguna bufanda puedes cortarla y comenzar a formar bolsitas, a fin de que puedas guardar peines, ligas e incluso la secadora de pelo, para así evitar que se dañe y la tengas al alcance de tu mano en un caso de emergencia.