Tener ropa vieja que ya no usas en el clóset ahora es una mina de oro porque puedes reciclarla y convertirla en zapateras colgantes para tu calzado. Hay varias maneras de hacerlas, con y sin máquina de coser, pero aquí te decimos 5 ideas que puedes aplicar en solo unas horas.

Busca entre tus cosas y elige la tela de la ropa olvidada que sea más gruesa y resistente, puede ser mezclilla de jeans, suéteres o hasta camisetas en buen estado. Esta selección es segura y nunca falla , incluso puedes asegurarlas con doble tela para que duren más tiempo.

1. Zapatera con pantalón de mezclilla (jeans)

Convierte unos jeans viejos en una zapatera colgante cortando las piernas, formando secciones tipo bolsillos y cosiendo la parte inferior de cada una; cuélgala desde la cintura para guardar sandalias o tenis ligeros.

2. Zapatera con camisetas (tipo organizador vertical)

Usa varias camisetas para crear un organizador vertical, cortando la parte inferior, cosiendo los lados para formar bolsas y uniéndolas una debajo de otra para colgarlas en puertas o clósets.

Reciclar tu ropa vieja que ya no usas es muy sencillo. |(ESPECIAL/CANVA/Pinterest)

3. Zapatera con sudadera (hoodie)

Transforma una sudadera en zapatera aprovechando sus bolsillos frontales, reforzándolos y añadiendo divisiones para colocar zapatos, usando la capucha como soporte para colgar.

5 ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y convertirla en zapateras colgantes|Pinterest

4. Zapatera con camisa de botones

Reutiliza una camisa de botones cerrándola y cosiendo líneas horizontales para formar compartimentos, logrando una zapatera estética y funcional para espacios ordenados.

Usa tu ropa vieja para hacer zapateras colgantes.|Pinterest

5. Zapatera con falda larga o vestido

Convierte una falda larga o vestido en zapatera dividiendo la tela en secciones y cosiendo bolsillos amplios, ideal para guardar zapatos más grandes o incluso botas cortas.

|(ESPECIAL/CANVA/Pinterest)

¿Dónde poner la zapatera colgante en el cuarto?

Puedes poner tu zapatera nueva con ropa reciclada atrás de la puerta para ganar espacio, o también dentro del ropero, en una de las paredes cercanas al armario o incluso cerca del recibidor de la casa, según recomendaciones de El Mueble. Otros lugares beneficiosos pueden ser abajo de las escaleras (si tu casa tiene dos pisos), o incluso en el estudio.