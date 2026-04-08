4 ideas para reciclar ropa vieja y convertirla en fundas aesthetic para tus libros

Crea tu propia funda para libros y protégelos cada vez que salgas de casa o te vayas de viaje. Lo mejor es que puedes hacerlas con esa ropa vieja que ya no usas y que sigue ocupando espacio en tu ropero. Estas 4 ideas son fáciles de hacer, tienen un estilo aesthetic y te durarán mucho tiempo. Además, no necesitas usar una máquina de coser.

¿Cuáles son las 4 ideas para reciclar ropa y convertirla en fundas para libros?

Funda para libros con pantalón de mezclilla: puedes aprovechar la tela gruesa y resistente de unos jeans forma una bolsita y pega los extremos con pegamento textil ; después, refuerza con hilo y aguja. Puedes decorarla con estampados, flores o hasta símbolos de sagas como Harry Potter .

Usa la ropa vieja para hacer estos diseños de fundas para libros.|(Ideas de Pinterest)

puedes aprovechar la ; después, refuerza con hilo y aguja. Puedes decorarla con estampados, flores o hasta símbolos de sagas como . Funda para libros con tela suave: si tienes ropa de seda o telas suaves que ya no uses, recorta un pedazo con diseño floral y crea un protector ligero con su propio separador. Es ideal para quitar y poner fácilmente en cualquier libro que estés leyendo, manteniéndolo protegido sin perder estilo.

No olvides el separador a la hora de hacer tus fundas para libros.|(Ideas de Pinterest)

si tienes ropa de seda o telas suaves que ya no uses, recorta un pedazo con diseño floral y crea un protector ligero con su propio separador. que estés leyendo, manteniéndolo protegido sin perder estilo. Funda para libros con suéter: este tipo de tela es perfecta para proteger tus libros, sobre todo de caídas, gracias a su textura más acolchonada y calientita. Puedes hacer un diseño tipo estuche para meter y sacar tus libros favoritos. El tamaño depende de lo que necesites , pero lo ideal es hacerlo un poco amplio para que quepa un libro grueso o varios más delgados.

este tipo de tela es perfecta para proteger tus libros, sobre todo de caídas, gracias a su textura más acolchonada y calientita. Puedes hacer un diseño tipo estuche para meter y sacar tus libros favoritos. , pero lo ideal es hacerlo un poco amplio para que quepa un libro grueso o varios más delgados. Funda para libros con camiseta: una opción práctica y rápida. Solo necesitas una playera que ya no uses: corta las mangas, dobla la parte inferior y pégala o cósela para cerrar la base. El resultado es una funda flexible, ligera y perfecta para llevar en tu bolsa o mochila.

Una bonita funda para libros hecha con ropa vieja.|(Pinterest)

Aunque no es necesario tener una máquina de coser para hacer estos diseños, sí puedes sacarle provecho si ya cuentas con una. También puedes usar pegamento textil, aguja e hilo de buena calidad, e incluso botones para darles un mejor acabado. Estos nunca fallan.