uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

4 ideas para reciclar ropa vieja y convertirla en fundas aesthetic para tus libros

No necesitas una máquina de coser para hacer estas hermosas fundas para libros hechas con ropa vieja

ropa vieja.jpg
Crea un montón de manualidades con ropa vieja que ya no usas.|(GROK AI/Pinterest)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Crea tu propia funda para libros y protégelos cada vez que salgas de casa o te vayas de viaje. Lo mejor es que puedes hacerlas con esa ropa vieja que ya no usas y que sigue ocupando espacio en tu ropero. Estas 4 ideas son fáciles de hacer, tienen un estilo aesthetic y te durarán mucho tiempo. Además, no necesitas usar una máquina de coser.

¿Cuáles son las 4 ideas para reciclar ropa y convertirla en fundas para libros?

  • Funda para libros con pantalón de mezclilla: puedes aprovechar la tela gruesa y resistente de unos jeans para crear una funda protectora que, además, se adapte perfecto. Un gran tip es dejar la bolsa trasera del pantalón para usarla como decoración o incluso como portalápices. Para hacerla, recorta el pedazo de tela necesario, forma una bolsita y pega los extremos con pegamento textil; después, refuerza con hilo y aguja. Puedes decorarla con estampados, flores o hasta símbolos de sagas como Harry Potter.
    Ropa vieja
    Usa la ropa vieja para hacer estos diseños de fundas para libros.|(Ideas de Pinterest)
  • Funda para libros con tela suave: si tienes ropa de seda o telas suaves que ya no uses, recorta un pedazo con diseño floral y crea un protector ligero con su propio separador. Es ideal para quitar y poner fácilmente en cualquier libro que estés leyendo, manteniéndolo protegido sin perder estilo.
    ropa vieja
    No olvides el separador a la hora de hacer tus fundas para libros.|(Ideas de Pinterest)
  • Funda para libros con suéter: este tipo de tela es perfecta para proteger tus libros, sobre todo de caídas, gracias a su textura más acolchonada y calientita. Puedes hacer un diseño tipo estuche para meter y sacar tus libros favoritos. El tamaño depende de lo que necesites, pero lo ideal es hacerlo un poco amplio para que quepa un libro grueso o varios más delgados.
  • Funda para libros con camiseta: una opción práctica y rápida. Solo necesitas una playera que ya no uses: corta las mangas, dobla la parte inferior y pégala o cósela para cerrar la base. El resultado es una funda flexible, ligera y perfecta para llevar en tu bolsa o mochila.
    Ropa vieja (3).jpg
    Una bonita funda para libros hecha con ropa vieja.|(Pinterest)

Aunque no es necesario tener una máquina de coser para hacer estos diseños, sí puedes sacarle provecho si ya cuentas con una. También puedes usar pegamento textil, aguja e hilo de buena calidad, e incluso botones para darles un mejor acabado. Estos nunca fallan.

Tags relacionados
Ropa

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo