4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en diferentes manualidades para niños

Tener niños en casa exige cierto ingenio para evitar que se aburran o que pasen todo el día usando aparatos electrónicos. Y una de las formas más sencillas de lograrlo, es simplemente ponerlos a hacer manualidades sin gastar ni un solo peso ni desperdiciando material, sino usando cosas que hay a la mano en cualquier hogar, como la ropa para reciclar que siempre puede transformarse en curiosos objetos y adornos.

¿Cómo entretener a los niños en casa fácil? Ideas para reciclar ropa que les encantarán