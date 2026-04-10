4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en diferentes manualidades para niños
Si no quieres tirar a la basura la ropa que nunca usas, la puedes reciclar para sacar tu lado más creativo mientras entretienes a todos los pequeños en casa.
Tener niños en casa exige cierto ingenio para evitar que se aburran o que pasen todo el día usando aparatos electrónicos. Y una de las formas más sencillas de lograrlo, es simplemente ponerlos a hacer manualidades sin gastar ni un solo peso ni desperdiciando material, sino usando cosas que hay a la mano en cualquier hogar, como la ropa para reciclar que siempre puede transformarse en curiosos objetos y adornos.
¿Cómo entretener a los niños en casa fácil? Ideas para reciclar ropa que les encantarán
- Cojines de juego con playeras
Si te pasa que tus hijos siempre quieren jugar con las almohadas de la cama y terminan sucias, entonces la mejor manera de reciclar ropa vieja es confeccionando tus propios cojines usando playeras desgastadas. Solo recorta con tu silueta preferida, une ambos lados con costuras y pon el relleno; puede ser comprado o hasta usando calcetas que ya no se pongan.
- Juguetes para perritos con ropa para reciclar
Cuando se tienen mascotas en casa, mantenerlos entretenidos es igual de importante que con niños. Así que puedes sumarlos a esta actividad para transformar ropa vieja sin ser experto en manualidades y hacerles juguetes. Toma una chamarra vieja y traza la forma de un huesito, procurando que el relleno quede bien para que no lo rompan fácilmente.
- Organizador divertido con jeans desgastados
Los pantalones de mezclilla son una de esas prendas que los niños dejan muy rápido cuando están en etapa de crecimiento, pero esto no quiere decir que haya que desperdiciarlos. Mejor agarra algunos jeans para reciclar y transfórmalos en novedosos organizadores con figuras de animales, donde se puedan guardar artículos escolares o accesorios.
- Marionetas con calcetas y ropa para reciclar
Los calcetines perdidos son el enemigo de cualquiera, pero esto no siempre es malo, pues en realidad es una oportunidad de echar a volar tu imaginación para darles una segunda vida. Una opción increíble consiste en usar las calcetas que ya no tienen par para hacer títeres; solo necesitas silicón frío, botones y estambre para cada personaje.