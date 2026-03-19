Los CDs fueron la innovación de la música a principios de los 90, ya que con su llegada quedaron en el olvido los cassettes que marcaron una época. Sin embargo, ahora en este 2026 están completamente obsoletos, pues muy pocas agrupaciones o artistas maquilan este tipo de discos. Pero si tienes algunos viejos guardados por ahí, los puedes reutilizar y convertir en diferentes manualidades, como lo son estas 4 ideas para reciclar ropa que ya no uses sin máquina de coser.

Este tipo de discos compactos fueron grandes aliados para almacenar música o películas de la época, pero conforme pasó el tiempo y llegaron las nuevas tecnologías, quedaron olvidados en cajas viejas. De acuerdo con un artículo del portal Los Andes, no es adecuado tirar los CDs a la basura, ya que tardan hasta 100 años en degradarse, lo que le podría traer consecuencias al medio ambiente. Conoce las 4 ideas para reciclar ropa y convertirla en accesorios útiles para la oficina.

Las ideas para reutilizar los CDs

1. Portavasos: Con esta idea matarás a 2 pájaros de un tiro, pues le darás una nueva vida a los discos compactos y evitarás que tu mesa o comedor se raye. Para ello, solo basta con decorar los CDs para que combinen con los colores.

4 ideas para reutilizar los CDs de música viejos y convertirlos en diferentes manualidades|Pinterest

2. Marco de espejos: Si quieres darle una nueva vista a tu espejo, rompe los CDs en pequeños fragmentos con cuidado, ya que debido al tipo de material puedes cortarte. Posterior a ello, pégalos en el marco y forma un tipo de mosaico. Será ideal para tomarte fotos sin salir de casa.

4 ideas para reutilizar los CDs de música viejos y convertirlos en diferentes manualidades|Pinterest

3. Portavelas: Debido al hueco que tiene el disco en medio, puede ser una buena opción para colocar y sostener una vela. Para hacerlo más elegante, puedes adornarlo a tu gusto.

4 ideas para reutilizar los CDs de música viejos y convertirlos en diferentes manualidades|Pinterest

4. Decoración colgante: Puedes instalarlos en la entrada de la casa simulando una campana de viento, aunque por el tipo de material no emitirán ningún sonido. No obstante, será un gran adorno y puede servir para ahuyentar aves o insectos en tu jardín debido al reflejo.