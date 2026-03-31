La tapa del escusado es una parte fundamental de todo baño, ya que su función principal es la de mantener la higiene y que no se disperse por todo el espacio. Debido a ello, traemos para ti 4 ideas para reemplazarla por opciones más aesthetic y así lograr que no se vea igual que el resto de la taza. Así puedes cambiar el lavabo por otros modelos más modernos.

De acuerdo a un artículo del portal Xalaka México, la tapa del escusado protege contra la contaminación cruzada y mantiene la higiene en el baño. Asimismo, para evitar que las partículas se liberen cuando le jales al inodoro y que el agua no salpique hacia afuera. Estas son las 4 ideas para reemplazar las mamparas y cortinas de la ducha.

Las 4 ideas para reemplazar la taza del escusado

1. Cubierta acolchonada: Este tipo de tapete o funda es muy común verlo en diferentes baños. Puedes optar por esta idea si no quieres comprar otra taza para combinarla con los muebles de tu baño, pues solo bastará con comprar y colocar la cubierta.

4 ideas para reemplazar la tapa del escusado de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

2. De madera: El diseño le da un toque minimalista al baño o de un spa. Lo mejor de todo es que le va bien a los tonos neutros y también combina con las plantas que tienen la cualidad de absorber malos olores. Puedes elegir desde el material hecho por bambú o pino sellado.

4 ideas para reemplazar la tapa del escusado de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

3. Transparente con diseños: Este diseño es muy creativo y hace que todos le presten más atención a la tapa del inodoro que al interior del baño. Puedes elegir desde modelos con flores secas, piedras o conchas de mar.

4 ideas para reemplazar la tapa del escusado de tu baño por opciones más aesthetic|Pinterest

4. Tejido macramé: Esta pieza artesanal tuvo su auge en años anteriores y es una buena opción para que tu baño se vea aesthetic en este 2026. Lo mejor de todo es que tú lo puedes hacer, siempre y cuando sepas tejer, o comprarlo en un mercado. Sin duda, tu escusado no pasará desapercibido.