El baño puede tener otra imagen sin la necesidad de realizar una remodelación costosa que costará miles de pesos, pues basta con elegir los objetos ideales para que se vea lujoso, más grande y con entrada de luz. Uno de los accesorios que le puede dar una nueva cara es el foco, que se puede reemplazar por opciones más aesthetic y elegantes. Estas son las 7 ideas para suplir el lavabo.

En los últimos años han ganado posición los focos ahorradores, que son los que más se utilizan en este tipo de espacios, ya que, de acuerdo con el portal del Gobierno de México, consumen hasta 75% menos de energía y duran hasta 10 veces más que la iluminación de luz cálida, que en algún momento llegó a liderar el mercado. No obstante, hay otras opciones más lujosas y que se adecuan bien a los baños modernos, donde puedes reemplazar el portarrollos de papel.

Las ideas para reemplazar el foco de tu baño

1. Luz LED en espejo: Una buena opción y que le dará una vista diferente a tu baño es la de integrar luz LED en el marco del espejo. Se recomienda que este accesorio se vea grande, a fin de que el espacio se vea con más dimensiones e iluminado.

4 ideas para reemplazar el foco de tu baño por opciones más aesthetic y elegantes|Pinterest

2. Tipo plafón: Esta idea es tipo plafón que va pegado al techo, lo que le hace ver minimalista por su diseño plano y circular. No solo es ideal para baños, sino también para pasillos y la cocina del hogar. Tiene buena iluminación, ya que es LED.

4 ideas para reemplazar el foco de tu baño por opciones más aesthetic y elegantes|Pinterest

3. Luz ambiental: Este diseño genera un ambiente aesthetic y moderno, ya que la luz no apunta directamente a las personas, sino que alumbra todo el espacio. Se puede instalar en la pared u oculta en los diferentes accesorios y objetos del baño.

4 ideas para reemplazar el foco de tu baño por opciones más aesthetic y elegantes|Pinterest

4. Lámparas colgantes: Una opción para reemplazar el tradicional foco es instalar lámparas colgantes, pero con iluminación blanca, ya que así combinará con los tonos neutros del baño y lo hará ver más espacioso.