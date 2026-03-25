El baño es uno de los espacios que más requieren de mantenimiento, por lo que han surgido muchas ideas de remodelaciones o de reemplazar objetos, como lo es el lavabo, por 7 opciones más aesthetic. Lo anterior, con el objetivo de darle una imagen más moderna o ecológica. Pero de lo que muchos se olvidan son de los pequeños detalles, como lo es el portarrollos de papel.

Este accesorio se ha renovado conforme al paso de los años, pues hay opciones más aesthetic que los convencionales de plástico. Hay diferentes modelos que se moldean al diseño del baño, como lo son estas 4 ideas de portarrollos de papel higiénico, que le darán una vista completamente diferente a este espacio, donde puedes reemplazar las cortinas y mamparas de la ducha para que se vea más elegante con estas 4 opciones.

Las 4 ideas de portarrollos de papel higiénico

1. Bolso: Una buena idea si el baño es para una mujer amante del diseño de modas, pues este portarrollos se asimila a la de un bolso de mano. Solo se requiere de un collar aperlado para que soporte el rollo de papel higiénico. Para que se vea cute, puedes comprarlo en color rosa.

4 ideas para reemplazar el portarrollos de papel de baño por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Gym: Demuestra tu pasión por el levantamiento de pesas al tener un portarrollos de papel acorde a tu hobbie o pasión por hacer ejercicio. Es una buena opción, ya que puedes instalar 2 rollos de papel higiénico.

4 ideas para reemplazar el portarrollos de papel de baño por opciones más aesthetic|Pinterest

3. Canasta colgante o al piso: El objeto pegado a la pared puede sostener varios rollos de papel higiénico. Es una buena opción para baños con un estilo rústico o de costa.

4 ideas para reemplazar el portarrollos de papel de baño por opciones más aesthetic|Pinterest

4. Estructura metálica: Crea o diseña una estructura metálica que puedas usar como portarrollos de papel higiénico. En el ejemplo se aprecia una estructura con forma de hojas y flores. Es una buena opción hacerlo o comprarlo durante esta temporada del año: primavera-verano.