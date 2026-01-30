9 ideas para remodelar el patio de tu casa y que se vea como nuevo: con poco presupuesto

El patio de la casa muchas de las veces es el espacio más olvidado, ya que no está a la vista de las visitas. No obstante, si quieres dar ese paso y tienes en mente el remodelar para convertirlo en una zona de convivencia para toda la familia durante los fines de semana, traemos para ti 9 ideas que puedes lograr con poco presupuesto. En cambio, si lo que quieres es darle una nueva cara a tu baño pequeño, estos 42 ejemplos son ideales.

El patio es una zona que se encuentra al aire libre, aunque rodeada por bardas, por lo que puede ser una gran zona para pasar los días de verano. Por ello, aún tienes tiempo para cumplir con tu objetivo y no “asarte” en la temporada de calor. Conoce las 5 plantas de interior que se pueden poner en la pared o el techo y se ven hermosas.

Las mejores ideas para remodelar tu patio

1. Instalar césped: Sin duda el césped le dará ese toque de jardín que todo hogar necesita. Es ideal para patear el balón durante las tardes.

2. Extensión de salón: Para hacer un acceso más cómodo entre la casa y el patio, puedes hacer una extensión, para instalar alfombra o un sofá.

3. Pequeña alberca: Esto podría ser un lujo, pero si administras bien tus finanzas y optas por una alberca pequeño, podría servirte en verano.

4. Fuente: La estructura le dará ese toque elegante a tu patio, que podrás convertir en todo un jardín. Hay opciones sumamente baratas.

5. Comedor: El patio puede ser tu próximo punto de reunión durante los fines de semana, por lo que debes agregarle un comedor para degustar la carnita asada.

6. Iluminación: Nada mejor que agregarle foquitos colgantes a tu patio para darle ese toque vintage e iluminar más el espacio si la reunión se alarga hasta altas horas de la noche.

7. Techo: El patio es un espacio que no tiene techo, pero puedes hacer uno con materiales baratos, como lo son láminas de plástico o comprar alguna tela para colocarla, a fin de protegerte de los rayos del Sol.

8: Plantas: Nada mejor que tener plantas en tu patio, para que el espacio se vea con más vida y así hacerlo un mini jardín.

9. Pozo de fuego: Tú mismo puedes construir esta estructura para hacer fogatas durante la noche. Alrededor puedes instalar sillas o un sofá, para pasar un rato agradable.