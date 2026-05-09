Las 5 mejores manicuras mango para la primavera

Constantemente hemos hablado sobre las manicuras que hacen alusión a bebidas o alimentos, siendo una dinámica que se ha popularizado, ya que podemos obtener estilos con mayor detalle o alternativas minimalistas para usar en las manos.

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Ahora es la oportunidad de conocer las decoraciones tipo ‘mango’, un estilo fresco que te encantará usar en la primavera por su aspecto y color. Te daremos los 5 mejores diseños que puedes escoger.

¿Qué diseños usar en la primavera?

Las manicuras ‘mango’ no todas requieren de grandes decoraciones, por lo que puedes encontrar diseños muy sutiles o muy llamativos dependiendo de lo que quieras usar. Estas son las mejores 5 opciones que puedes escoger para usar en primavera:

Colores del fruto: Para algo discreto y colorido, puedes pedir que en tu uña coloquen un verde, amarillo, naranja y rojo con ayuda de una esponja, para poder impregnar los tonos de la fruta en tus manos.

Frutos coloridos: Si quieres llevar algo llamativo, en unas uñas puedes colocar un color anaranjado suave, mientras que en las demás hacerte un francés con el mismo color y dibujar un fruto.

3D: Empleando el primer estilo que te recomendamos, encima coloca unas pequeñas gotas de gel transparente para que parezca agua, y una línea para después pintarla de verde similar a una pequeña hoja.

Colores del fruto en tonos más oscuros: Es una variante de la primera opción; no olvidemos que hay una amplia variedad de mango. Para este estilo colocaremos verde, rojo oscuro y vino con ayuda de un aerógrafo.

Extra large: Si no temes a los diseños extremos, es tu gran oportunidad. Pide unas uñas extralargas; puedes pedir francés con gel 3D para crear un mango cortado, agregar joyería verde y un fruto en gel.

¿Cómo favorecen los diseños de uñas en la manicura?

Considerando el color que emplean las manicuras ‘mango’, tiene la principal ventaja de favorecer el bronceado de la piel, haciendo que se tenga una tonalidad más dorada. Aunque puede beneficiar a todo tipo de manos, es mejor para aquellas que son bronceadas naturales.

No esperes más, considera los mejores estilos que te recomendamos, ya que son ideales para primavera y te harán lucir espectacular. Escoge tu favorita para que la puedas solicitar en tu siguiente visita al salón de uñas.