3 ideas para hacer karaoke de K-Pop Demon Hunters para el Día del Niño y la Niña 2026

El Día del Niño y la Niña 2026 se acerca rápido y, para que no te agarre de última hora, puedes pensar en un juego infantil inspirado en la película del momento: KPop Demon Hunters. ¿La mejor actividad? Nada más y nada menos que un karaoke.

“Golden” o “Soda Pop” son solo dos canciones pegajosas que los niños disfrutan cantar una y otra vez. Por eso, puedes armar un escenario con instrumentos y hasta vestuarios para que interpreten los éxitos de Las Guerreras KPop.

Cómo hacer un karaoke de KPop Demon Hunters para niños

En YouTube o TikTok puedes encontrar las letras en español de todas las canciones que aparecen en KPop Demon Hunters (Las Guerreras KPop) , entonces, el reto está en diseñar el espacio. A continuación, te damos 3 ideas:

1. Escenario “Idol vs Demon” con sala transformada

Convierte tu sala en un mini escenario estilo concierto K-pop. Usa una sábana blanca o cortina como fondo y dibuja con plumones símbolos “demoníacos” o estrellas tipo idol. Coloca luces navideñas o lámparas de casa para simular iluminación de show. Divide el espacio en dos: un lado “idol” (colores claros, brillantes, ropa bonita) y otro “demon hunter” (colores oscuros, sombras, maquillaje improvisado). Los niños pueden elegir su bando y cantar como si estuvieran en un performance épico.

2. Micrófonos DIY + zona de fans

Arma micrófonos caseros con rollos de papel, cucharas o botellas pequeñas decoradas con papel aluminio o stickers. Luego crea una “zona de fans” con cojines o sillas donde los demás puedan sentarse a “apoyar” a los idols. Pueden hacer carteles con hojas recicladas y plumones (nombres de grupos, corazones, frases tipo “¡te amo!”). Esto hace que no solo canten, sino que vivan la experiencia completa de concierto.

3. Reto de coreografías con pistas de YouTube

Organiza mini retos de baile y canto usando videos en YouTube. Primero ven un fragmento de coreografía (puede ser K-pop real o canciones del estilo de la película) y luego los niños intentan replicarlo antes de cantar. Puedes dar premios simbólicos con cosas que ya tengas: dulces, stickers o elegir la siguiente canción. Esto mantiene la energía alta y hace el karaoke más dinámico.