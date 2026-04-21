3 ideas para hacer karaoke de K-Pop Demon Hunters para el Día del Niño y la Niña 2026
Así pueden pasar uno de sus mejores días con divertidos juegos basados en la película
El Día del Niño y la Niña 2026 se acerca rápido y, para que no te agarre de última hora, puedes pensar en un juego infantil inspirado en la película del momento: KPop Demon Hunters. ¿La mejor actividad? Nada más y nada menos que un karaoke.
“Golden” o “Soda Pop” son solo dos canciones pegajosas que los niños disfrutan cantar una y otra vez. Por eso, puedes armar un escenario con instrumentos y hasta vestuarios para que interpreten los éxitos de Las Guerreras KPop.
Cómo hacer un karaoke de KPop Demon Hunters para niños
En YouTube o TikTok puedes encontrar las letras en español de todas las canciones que aparecen en KPop Demon Hunters (Las Guerreras KPop), entonces, el reto está en diseñar el espacio. A continuación, te damos 3 ideas:
- 1. Escenario “Idol vs Demon” con sala transformada
Convierte tu sala en un mini escenario estilo concierto K-pop. Usa una sábana blanca o cortina como fondo y dibuja con plumones símbolos “demoníacos” o estrellas tipo idol. Coloca luces navideñas o lámparas de casa para simular iluminación de show. Divide el espacio en dos: un lado “idol” (colores claros, brillantes, ropa bonita) y otro “demon hunter” (colores oscuros, sombras, maquillaje improvisado). Los niños pueden elegir su bando y cantar como si estuvieran en un performance épico.
- 2. Micrófonos DIY + zona de fans
Arma micrófonos caseros con rollos de papel, cucharas o botellas pequeñas decoradas con papel aluminio o stickers. Luego crea una “zona de fans” con cojines o sillas donde los demás puedan sentarse a “apoyar” a los idols. Pueden hacer carteles con hojas recicladas y plumones (nombres de grupos, corazones, frases tipo “¡te amo!”). Esto hace que no solo canten, sino que vivan la experiencia completa de concierto.
- 3. Reto de coreografías con pistas de YouTube
Organiza mini retos de baile y canto usando videos en YouTube. Primero ven un fragmento de coreografía (puede ser K-pop real o canciones del estilo de la película) y luego los niños intentan replicarlo antes de cantar. Puedes dar premios simbólicos con cosas que ya tengas: dulces, stickers o elegir la siguiente canción. Esto mantiene la energía alta y hace el karaoke más dinámico.