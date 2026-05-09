No tires el frasco de pepinillos: cómo reutilizarlo para hacer un aromatizante casero para el hogar
Aprende a hacer un aromatizante casero con el frasco de los pepinillos. Guarda esta idea DIY. Lo que para muchos termina en la basura, para otros puede convertirse en un objeto decorativo y funcional.
Si tienes un frasco de pepinillos, encurtidos o cualquier conserva de vidrio, puedes darle una segunda vida transformándolo en un aromatizante casero decorativo. Con materiales fáciles de conseguir y un proceso sencillo, este recipiente puede convertirse en un ambientador artesanal.
El reciclaje creativo de envases de vidrio se ha convertido en tendencia dentro del diseño sostenible. Esta idea DIY es ideal para perfumar habitaciones, baños, placares o rincones especiales de la casa.
Plataformas especializadas en DIY como Apartment Therapy y Better Homes & Gardens destacan que reutilizar vidrio ayuda a reducir residuos domésticos y fomenta hábitos más sostenibles. Solo hace falta seguir estos pasos para la manualidad.
DIY: ¿Cómo transformar un frasco de pepinillos en un aromatizante casero?
Materiales necesarios
- Frasco de vidrio: puede ser de pepinillos, tomate, espárragos o cualquier conserva.
- Cartón: servirá para crear la base decorativa.
- Cuerda de yute o fibra natural: ideal para darle un acabado rústico.
- Papel higiénico: será la base absorbente del aroma.
- Detergente o suavizante: el encargado de perfumar.
- Silicona
- Tijeras
Paso a paso
- Preparar el frasco: lava muy bien el recipiente para eliminar restos de olor a conserva.
- Crear la base decorativa: dibuja el diámetro del frasco sobre un cartón y recórtalo. Luego, cúbrelo con tela de yute y pega tiras de cuerda con silicona.
- Diseñar el exterior: sube las tiras de yute hacia la parte superior formando rombos decorativos. Esto le dará una apariencia artesanal y muy aesthetic.
- Agregar el asa: forra tiras de cartón con cuerda de yute y colócalas como detalle decorativo.
- Preparar el interior aromático: humedece papel higiénico y úsalo para rellenar el frasco hasta arriba. Luego añade una cantidad generosa de detergente o suavizante con tu aroma favorito.
¿Dónde colocar este aromatizante casero y cuánto dura?
Una vez terminado, este ambientador puede utilizarse en diferentes espacios.
- En el baño: ayuda a mantener una fragancia fresca durante varios días.
- En placares o cajones: aporta aroma suave a ropa y textiles.
- En la sala o dormitorio: funciona como objeto decorativo y perfumador al mismo tiempo.
- En la entrada del hogar: crea una sensación agradable desde el primer momento.
Según los expertos en organización del hogar de Better Homes & Gardens, los ambientadores artesanales con materiales absorbentes pueden mantener su aroma entre 1 y 3 semanas, dependiendo de la ventilación del espacio y del producto perfumado utilizado.
Además, el vidrio tiene una gran ventaja: no absorbe olores ni se deteriora fácilmente, por lo que puedes reutilizar este proyecto tantas veces como quieras. Así, ese frasco de pepinillos que parecía destinado al reciclaje puede convertirse en una pieza funcional para perfumar tu casa.