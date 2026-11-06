Los 4 peinados que serán tendencia esta Navidad 2026: bonitos y fáciles de hacer

La Navidad es una fecha especial para muchas personas, y es que no sólo será motivo de celebración de las familias en donde reinará la paz, la tranquilidad, la armonía, sino que podremos apreciar la decoración navideña por todo el hogar. Pero, esto no es lo único, ya que el mundo de la moda no se quedará atrás, y hay quienes buscarán el mejor look para esta fecha, incluyendo un buen peinado. Por eso, es que los estilistas compartieron cuáles son esos cuatro peinados que serán tendencia en este año.

Si bien todavía faltar más de un mes para la llegada de Navidad, hay quienes ya están pensando en el look durante la cena de Nochebuena, y sin dudas que la elección de un buen peinado, será fundamental para lograr un look elegante. Los estilistas coinciden en que hay cuatro que serán tendencia, y en donde cada uno responde a un estilo diferente, todos persiguen el mismo fin que es cuidar los detalles para conseguir un resultado sin renunciar a la naturalidad.

Los 4 peinados que serán tendencia en Navidad

Microbob: el bob se vuelve a posicionar como los más elegidos, pero esta versión se destaca por ser más corta y sofisticada; con una longitud que roza la mandíbula, quedará por encima y recupera el glamour de décadas pasadas

Moño escultural con detalles metálicos: se caracteriza por encajar perfectamente con las noches más elegantes del calendario, donde el moño será el gran protagonista, despeja el rostro y permite dar protagonismo a los pendientes, maquillaje o escote

Flequillo protagonista: vuelve a ganar protagonismo sin la necesidad de acudir a un corte radical; se trata de un micro flequillo corto, y recto, ofreciendo una imagen atrevida. Se destaca el flequillo cortina que se abrirá hacia los lados